Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, передает пресс-служба Росавиации.

UPD: в Минобороны позже уточнили, что около 07:30 мск средства ПВО сбили БПЛА.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) — введены временные ограничения», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореянко.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 Омск, аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск.

По словам представителя Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как отмечает телеграм-канал Baza, по предварительным данным, в Татарстане был сбит беспилотник.

Mash со ссылкой на местных жителей также пишет, что на селом Верхний Усло предположительно сбили дрон. Населенный пункт расположен в 25 км от аэропорта Казани.

В апреле РБК источник писал, что Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. По данным издания, аэропорты и их службы транспортной безопасности должны будут: