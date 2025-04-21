Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 апреля провел встречу с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. Судя по составу делегации, сразу стало понятно, на что делают упор стороны. Среди членов казахской делегации особо выделялись глава Агентства по атомной энергии Алмасдам Саткалиев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Ожидаемо, что атомная и космическая тематика стали ключевой темой переговоров.

Казахстан до 1 июля 2025 года должен выбрать партнеров по строительства первой в стране АЭС. В настоящий момент, по данным казахстанского Агентства по атомной энергии, закончены «переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий, в рамках процедуры открытого конкурентного диалога для строительства АЭС».

Теперь казахстанская межведомственная комиссия изучает заявки компаний, желающих строить станцию. В шорт-лист вошли китайская компании CNNC, ГК «Росатом», южнокорейская KHNP и французская EDF.

Еще один важный проект сотрудничества России и Казахстана, обсуждение которого, как и проект строительства АЭС, тянется более 20 лет — это совместное освоение космоса и использование космодрома «Байконур». Как писал RTVI, в Казахстане надеются, что в декабре 2025 года будет произведен пилотный запуск собственного космического корабля «Сункар».

Также стоит отметить, что Казахстан намерен закончить в 2025 году строительство сухого порта в Подмосковье в Селятино, также стороны активно развивают восточную ветку коридора “Север-Юг”, которая пройдет из Восточной Сибири, огибая Каспий, через Казахстан и Туркменистан в Иран и Персидский залив. В отличие от западной ветки через Азербайджан, это пока не самый популярный маршрут, однако, как было отмечено во время переговоров премьеров России и Казахстана, его грузооборот в прошлом году составил уже 2.4 млн тонн грузов (0,7 млн тонн в 2022 году).

Кроме того, как заявил на переговорах Михаил Мишустин, Россия выступает за укрепление межрегионального взаимодействия.

«Порядка 70% взаимного товарооборота обеспечивается сегодня за счет прямой кооперации регионов России и Казахстана»,- сообщил глава российского правительства.

В свою очередь, его коллега Олжас Бектенов считает, что перед «правительствами стоит задача наращивать товарооборот между двумя странами, промышленную кооперацию, а также — полноценно реализовать все те договоренности, которые достигнуты между президентами, довести товарооборот до 30 млрд долларов».

Он отметил, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана (третьим по объему, после Китая и ЕС — прим. ред). Взаимный товарооборот в прошлом году составил $27,8 млрд.

«На 3% приросли в прошлом году. Важно сохранить эту динамику и наращивать ее. Потенциал огромен, нам есть куда вместе двигаться», — отметил Олжас Бектенов.

По его словам, помимо роста взаимного товарооборота, «последовательно увеличиваются объемы взаимных инвестиций». П прошлом году Россия стала крупнейшим инвестором в Казахстана с объемом инвестиций около $4 млрд. «Российскими инвесторами за последние 20 лет в казахстанскую экономику вложено более $26 млрд прямых инвестиций. Казахстанские компании за этот же период вложили в российскую экономику порядка 9 млрд», — отметил Олжас Бектенов.

Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие в агропромышленном комплексе. По итогам прошлого года в результате снятия взаимных ограничений в двустороннем порядке товарооборот в сфере вырос на 4,5% и составил $3,8 млрд.

Также по данным Бектенова, в Казахстане успешно работают более 23 тыс. компаний с российским участием. «Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием в Казахстане» — констатировал глава правительства Казахстана.

По его мнению, страны активно работают в части промышленной кооперации.

«У нас 171 совместный проект на $48 млрд. Почти 45 тыс. рабочих мест в рамках этих проектов создается. У нас очень серьезная, большая совместная работа. Прорабатываются еще проекты, порядка 27, на 8 млрд, с созданием 8 тыс. рабочих мест дополнительно», — резюмировал Олжас Бектенов.

Что касается гуманитарного сотрудничества, то премьеры России и Казахстана высказались по поводу предстоящего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«В мае мы совместно отметим 80-летие Победы. Это общий священный праздник для наших братских народов. Мы бережно храним память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла и передадим ее будущим поколениям граждан России и Казахстана», — сказал Михаил Мишустин.

Олжас Бектенов поддержал коллегу, заявив, что «это особенное и важное для нас событие, которое глубоко и неразрывно связывает наши народы и является символом единства, сплоченности, мира».

Кроме того, Михаил Мишустин, напомнил, что в этом году в России проходят «традиционные Дни культуры Казахстана». И пригласил «еще раз наших казахстанских друзей принять участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве».

Илья Никитин