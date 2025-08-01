В рамках уголовного дела о хищении у Минобороны России 2,4 млрд рублей и отмывании этих средств идет речь о поставке в армию 30 тыс. бронежилетов без надлежащей защиты. Таким образом, поставщики военного ведомства в лице руководителей группы компаний «Пикет» «едва не отправили на верную смерть» тысячи бойцов, пишет 31 июля газета «Коммерсант», которая приводит подробности расследования.

Самые дешевые изделия ради прибыли

Как следует из материалов дела, которое расследовало ГСУ Следственного комитета, в 2022 году из-за увеличения числа участников военной операции на Украине Минобороны «было вынуждено закупать средства индивидуальной бронезащиты у различных юридических лиц».

Вскоре после проведения частичной мобилизации, 10 ноября 2022 года, замминистра обороны Алексей Криворучко, курирующий исполнение гособоронзаказа, подписал с гендиректором и учредителем компании «Пикет» Андреем Есиповым контракт на поставку 30 тыс. бронежилетов за 2,4 млрд рублей и такого же количества касок на 4 млрд рублей. Следствие полагает, что сделка с военным ведомством была заключена за взятки.

До СВО специализировался на строительстве, а после начала боевых действий занялся продажей средств защиты (касок, бронежилетов и плитников), выступая при этом посредником, предлагавшим продукцию других компаний, в том числе китайских. Для выполнения контракта с Минобороны компания срочно переименовалась в ГК и начала искать поставщиков.

«Со шлемами особых проблем не возникло, а вот быстро изготовить столь большое количество бронежилетов никто, даже китайские компании, не смог», — пишет «Ъ».

Согласно условиям технического задания к контракту, бронежилеты должны были иметь следующие характеристики: класс защиты не менее Бр4,

противоосколочная стойкость не менее 550 м/с,

масса не более 11,5 кг,

состоять из противоосколочного модуля с вентиляционно-амортизационными элементами, унифицированных противопульных бронепанелей усиленного класса защиты грудной и cпинной секций.

Свидетели отметили, что руководителей «Пикета» интересовало не качество бронежилетов, а лишь поставка их по максимально низкой цене. Топ-менеджеры компании рассчитывали получить по 80 тыс. рублей за каждое изделие.

Есипов вместе со своими заместителями — финдиректором «Пикета» Викторией Антоновой и начальником службы безопасности Михаилом Кальченко — решили наладить собственное производство. Ради получения прибыли они искали максимально дешевые изделия, закупая тканевые изделия (чехлы с карманами под бронепластины) различных расцветок в виде маек и безрукавок, а также бронеплиты. В частности, в январе 2023 года без юридического оформления было приобретено 8400 «маек» за 30,24 млн рублей.

В феврале-марте 2023 года «Пикет» уже официально закупил:

две партии «маек» — 6 тыс. изделий за 25,2 млн рублей и еще 10,65 тыс. за 44,73 млн рублей,

три партии бронепанелей для бронежилетов — 40,08 тыс. за 314,6 млн рублей, 14 тыс. панелей за 14 млн рублей и еще около 4 тыс. изделий (стоимость третьей закупки не приводится),

10 тыс. бронеплит за 115 млн рублей,

5 тыс. жилетов за 47,2 млн рублей.

По подсчетам следствия, к марту «Пикет» получил 60 тыс. бронеплит и более 30 тыс. тканевых чехлов, потратив на это почти 600 млн рублей. Все закупленные изделия не имели документов, подтверждающих качество, сертификатов соответствия и прочей сопутствующей документации, выяснили следователи.

Наличные перевозили в розовом чемодане

Сбор бронежилетов был организован на складе «Пикета» в Ильменском проезде Москвы, отчеты о проделанной работе замглавы компании Михаил Кальченко получал в чате в WhatsApp.

Всего было изготовлено 30 тыс. бронежилетов. По данным следствия, все они не соответствовали условиям контракта с Минобороны. Об этом свидетельствовало уже то, что бронежилеты не были укомплектованы противоосколочными модулями с вентиляционно-амортизационными элементами.

«Изготовленные «Пикетом» бронежилеты состояли из тканевых чехлов с металлическими плитами неизвестного происхождения. Кевларовые противоосколочные модули в них отсутствовали, превращая жилеты в никому не нужную обузу для участников боевых действий», — пишет «Коммерсант».

Фигуранты приобрели документы, в которых указывалось, что компания «Бизон Спецодежда» оказала «Пикету» услуги по пошиву бронежилетов, а также комплектующих к ним. Из этих документов следовало, что было изготовлено 30,1 тыс. баллистических пакетов (противоосколочные модули), за 1,2 млрд рублей. Фигурируемые в бумагах вкладки из кевлара прописаны в количестве 60 тыс. кв. м и оценены в 369 млн рублей.

После изготовления бронежилеты нужно было отправить на склад военного арсенала в подмосковный Серпухов. Участники аферы опасались, что несоответствия контракту вскроются при передаче изделий, поэтому попытались сдать продукцию, воспользовавшись большой загруженностью работников складов. Принимавшие бронежилеты военные оказались «под воздействием обмана со стороны членов организованной группы» и подписали акты приема-передачи товара и товарные накладные.

В свою очередь Минобороны перечислило «Пикету» не только аванс, но и остальные средства, предусмотренные контрактом. Из них почти 2 млрд рублей фигуранты, по данным следствия, легализовали, приобретя недвижимость, акции различных предприятий и разместив деньги на счетах в банках. Для этого деньги обналичивали и свозили в офис «Пикета» в большом розовом чемодане, после чего отправляли в банки на автомобилях.

Благодаря афере сотрудники «Пикета» заработали не менее 200% прибыли, фактически отправив на фронт бронежилеты, которые не защищают, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на показания, приобщенные к делу.

«Если кто-то вернется с фронта с этими бронежилетами, то за это нам придется отвечать»,— приводит издание слова участников мошеннических поставок.

Из материалов дела следует, что большая часть бронежилетов в войска не попала.

«Никому не были интересны технические характеристики»

В материалах дела говорится, что фигуранты предвидели «неизбежность наступления общественно опасных последствий».

«Одна из свидетелей рассказывала, что показывала представителям «Пикета» фото и описание возможных вариантов бронежилетов, которые готова была поставить, а также демонстрировала некоторые образцы. Однако никому из них не были интересны технические характеристики бронежилетов, никто не интересовался их классом защиты, комплектностью», — рассказывает «Ъ».

Обвиняемая Виктория Антонова утверждала, что не видит смысла устанавливать кевлар, предназначенный для для противоосколочной защиты, объясняя это тем, что в бронежилете будут бронеплиты.

Как пишет «Коммерсант», после отправки в Серпухов образцы жилетов и бронешлемов передавали на испытание в «ЦНИИточмаш», однако там в изделия только стреляли, не проверяя их противоосколочную защиту, которая фактически отсутствовала.

«Военные и испытатели обращали на это внимание, но сразу не могли признать изделия не соответствующими условиям контракта с Минобороны, поскольку у них не было соответствующего документа», — пишет газета.

«В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой»

Уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов в армию возбудили в апреле 2024 года. По нему проходят по меньшей мере девять фигурантов. В зависимости от роли в преступлении им предъявлены обвинения в том числе по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, четыре фигуранта — Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Михаил Богданов — стали посредниками в передаче взятки должностным лицам Минобороны.

Изначально основной фигурант дела — гендиректор ГК «Полет» Андрей Есипов не признал вину. Он заявил, что бронежилеты были поставлены в одну из войсковых частей, а также что их качество было подтверждено.

«В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — говорил обвиняемый.

Среди прочего Есипов утверждал, что в основу дела легли данные, предоставленные бывшими сотрудниками его же компании, которых уличили в крупных хищениях, возбудили против них уголовное дело и уволили. По словам главы «Пикета», экс-менеджеры стали угрожать ему «уголовкой» и требовали компенсации в размере 300 млн рублей.

Позже Есипов признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Кальченко также признал вину, однако показания давать отказался.

«Это его позиция: он не будет этого делать до тех пор, пока не будет ознакомлен с обвинением в окончательной редакции», — объяснял источник ТАСС.

Адвокат Есипова просил отпустить его подзащитного из-под ареста как участника СВО. Впрочем, суд это прошение отклонил.

Антонова тоже признала вину. В июне РИА Новости сообщило, что она заключила с Минобороны контракт на службу в зоне военной операции на Украине. Обвиняемая будет служить в первом женском батальоне по направлению дронов, сказал источник агентства.

Вину также признал подозреваемый в посредничестве при даче взятки Портянников. В ноябре 2024 года его отпустили под домашний арест.

Уголовные дела фигурантов, которые пошли на сделку со следствием, будут рассмотрены в особом порядке, который предполагает более мягкое наказание, тогда как приговор выносится без проведения судебного изучения доказательств вины подсудимого.

Есипов, Кальченко и Антонова в зависимости от ролей обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывании похищенного (ч. 4 ст. 174.1 УК). Они дали показания на группу сообщников, которые, в свою очередь, обеспечили заключение контрактов с чиновниками Минобороны за взятки или выступали посредниками в подкупе (ст. 291, 291.1 УК).

В середине июля РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что СК может возбудить новое уголовное дело о поставках бракованных бронежилетов в армию.

«Для приемки бронежилетов была сформирована приемная комиссия, в которую входили представители Минобороны и сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов. В настоящий момент СК начал доследственную проверку, чтобы установить, не было ли в действиях этих людей признаков халатности. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело», — рассказал собеседник ТАСС.

Предательство в отношении бойцов СВО

Источники «Коммерсанта» сообщили, что действия фигурантов — «не что иное, как предательство в отношении участников боевых действий».

«Вместо предусмотренных контрактами бронежилетов классов защиты БР4 и БР5, которые не должны пробиваться пулями 7,62 мм, выпущенными из автоматов и снайперских винтовок, солдаты и офицеры получили изделия с нулевым уровнем бронирования», — пишет газета со ссылкой на экспертизы, проведенные по уголовному делу.

Таким образом, речь идет о поставке под видом армейских бронежилетов изделий, которые обычно используются в страйкболе или пейнтболе.

Сколько военнослужащих стали жертвами такой защиты или пострадали в результате ее использования, неизвестно, отмечает «Ъ». О бракованных бронежилетах военные сообщили в департамент военной контрразведки ФСБ, а оттуда данные попали к следователям.

При «определенной следственной смекалке» фигурантов дела могут обвинить и в госизмене (ст. 275 УК), допустил в разговоре с “Коммерсантом” адвокат Александр Почуев. По его словам, она может заключаться в планировании и оказании содействия противнику путем обеспечения военнослужащих некачественным снаряжением при условии, что имел место сговор с лицами, которые отвечают за обмундирование на передовой.

Мотивы, которыми руководствовались обвиняемые (корыстные, политические и пр.), не будут влиять на квалификацию, отметил Почуев. В то же время, чтобы доказать умысел на совершение госизмены, следствие должно располагать, материалами, в которых зафиксирован момент сговора подозреваемого или обвиняемого в госизмене лица с представителем иностранного государства (агентом влияния или разведки).

Как тратились похищенные средства

Как писал «Коммерсантъ», на похищенные средства руководство «Пикета» приобрело акции и доли разных компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевело средства на десятки частных счетов.

В частности, Есипов после заключения контракта с Минобороны стал обладателем:

25-процентной доли в «Тракмастере», который занимается ремонтом автомобилей,

25% в «УК-53 КМ»,

50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес,

почти 100% в «Фаунд Мэри», торгующей табачными изделиями,

75-процентной доли в уставном капитале «Фикс и Точка», у которой есть несколько магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Также ГК «Пикет» принадлежали три земельных участка в Балашихе общей площадью 7,2 тыс. кв. м, нежилое здание площадью 1,2 тыс. кв. м и денежные средства на 22 банковских счетах. Кроме того, средства были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м неподалеку от станции метро «Тульская» в Москве. На все эти активы суд наложил арест. Они будут направлены на погашение ущерба по делу — соответствующий иск к фигурантам уже подало Минобороны.

Суд в Москве также арестовал имущество родственников фигурантов дела. Родному брату одной из обвиняемых принадлежало жилое помещение площадью 50,3 кв. м, тогда как жена еще одного фигуранта владела земельным участком, двумя жилыми помещениями площадью 20,9 и 40,1 кв. м и автомобилем, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.