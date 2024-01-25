Из частного самолета Falcon 10, который потерпел крушение в горах на территории провинции Бадахшан в Афганистане, пропало $1,2 млн. Об этом пишет афганская газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники.

По данным издания, губернатор провинции Бадахшан Мохаммад Аюб Халид поручил провести расследование по делу. Комиссию по установлению обстоятельств возглавил руководитель местного управления разведки «Талибана»*.

В связи с расследованием предполагаемой кражи самолет пока не передали посольству России в Кабуле, пишет издание.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил «Газете.Ru», что ему и посольству ничего не известно о возможной краже денег из джета.

Самолет Falcon 10, на борту которого находилось шестеро россиян, разбился вечером 20 января в гористой местности Афганистана. Джет перевозил в Москву тяжело заболевшую на отдыхе в Таиланде Анну Евсюкову, женщина была подключена к аппарату ИВЛ. В полете ее сопровождал муж Анатолий Евсюков.

На борту также находились два пилота и два медика. Все они выжили в катастрофе, супруги Евсюковы погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 263 УК).

СК назвал одной из приоритетных версий причин крушения отказ двигателей. 25 января посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что выжившие пилоты и медики вылетели в Москву из Кабула.

* организация признана террористической и запрещена в России