Частный самолет Falcon 10, разбившийся в горах Афганистана, осуществлял медицинскую эвакуацию из Таиланда россиянки Анны Евсюковой в сопровождении ее мужа Анатолия, сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде. По данным СМИ и телеграм-каналов, Анатолий Евсюков — крупный бизнесмен из Волгодонска Ростовской области. Кто еще был на борту разбившегося самолета — в материале RTVI.

Частный медицинский рейс

Источник РИА Новости сообщил, что Falcon 10 выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками

«На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, оплативший выполнение рейса», — сообщил собеседник.

В консульском отделе агентству ТАСС подтвердили, что речь идет о частном медицинском рейсе.

«По некоторым данным, это частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Гражданку России сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином РФ», — сказали там.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что на борту находились 65-летний бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена. Аналогичную информацию приводят РЕН ТВ, RT, а также телеграм-каналы Mash, Shot, Baza и «112».

По данным из открытых источников, Евсюков — владелец нескольких рынков в Волгодонске («Машенька», «Атлант» и «Авангард»). По информации местных СМИ, он выступал заказчиком строительства крупного торгового комплекса площадью в 4,5 тыс. кв. м в центре города. В 2014 году Евсюков получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году был награжден знаком губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность».

«Злополучный борт»

Знакомая семьи Евсюковых рассказала изданию «Подъем», что в декабре супруги улетели с сыном Виталием в Таиланд на отдых. По словам собеседницы, там Анна заболела. Для ее транспортировки в Москву был заказан частный самолет, на котором она полетела в сопровождении мужа.

По данным РЕН ТВ, Евсюковы планировали вернуться в Россию 9 января, однако из-за болезни Анны дату отъезда неоднократно переносили. Как сообщает телеканал, в Таиланде 64-летнюю Анну Евсюкову отвезли в больницу в Паттайе, где у нее начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, а врачи диагностировали у нее септический шок, передает РЕН ТВ.

Тайские медики подозревали у Евсюковой аллергию, но подтвердить ее не смогли, пишет «112».

«Местный врач предположил, что у женщины аллергия на обезболивающее «Найз», однако она часто его пила», — утверждает РЕН ТВ.

Shot сообщает, что после подключения женщины к аппарату ИВЛ было принято решение госпитализировать ее в Россию, для транспортировки был заказан Falcon-10.

«Поняли, что там смысла лежать нету — [Анна Евсюкова] пролежала уже месяц. Какая-то надежда была, во-вторых, в России были праздники. Повезли сюда. Случилось то, что случилось», — рассказал РЕН ТВ сын супругов Виталий.

Телеканал отмечает, что самого Виталия не пустили на «злополучный борт», поскольку на небольшом самолете было только одно место для сопровождающего.

Кто еще был на борту Falcon 10

По данным «112», помимо Евсюковых, на борту разбившегося самолета находились четыре человека: Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов. Телеграм-канал Aviaspotter писал, что вместе с парой из Волгодонска летели два члена экипажа и два медика.

«Известия» пишут, что Беляков и Грачев управляли Falcon 10. По информации источника издания, у обоих летчиков был минимальный опыт полетов на этом типе самолетов — в сентябре 2023 года Северо-Западное территориальное управление Росавиации выдало им свидетельства частных пилотов.

«У Белякова общий налет 2,4 тыс. часов, а у Грачева — всего 870 часов. Однако они со свидетельствами частных пилотов не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс», — приводят «Известия» данные собеседника.

Что известно о крушении самолета

Утром 21 января индийские СМИ, а также профильные телеграм-каналы сообщили о пропаже с радаров пассажирского самолета, находившегося в воздушном пространстве Афганистана. Позже стало известно, что в отдаленном горном районе на севере страны потерпел крушение бизнес-джет Falcon 10, принадлежащий, по данным Росавиации, российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу. Самолет вылетел из таиландского аэропорта Утапао и направлялся в Россию, выполняя чартерный санитарный рейс.

По сообщениям СМИ и телеграм-каналов, незадолго до крушения экипаж Falcon 10 сообщил о нехватке топлива и решении внепланово приземлиться для дозаправки в Узбекистане, через воздушное пространство которого пролегал маршрут следования. Позднее пилоты сообщили об отказе первого двигателя, а затем и второго двигателя самолета. О том, что, по предварительным данным, причиной крушения бизнес-джета стал отказ двух двигателей, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Власти Афганистана продолжают поиски разбившегося самолета. К месту инцидента была направлена группа для выяснения обстоятельств произошедшего.

По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.