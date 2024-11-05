Эксперты из Египта, Нигерии, Кении и Мали заявили «Африканской инициативе», что у этих стран либо нет конкретных предпочтений по поводу возможного победителя президентских выборов в США, либо есть надежды на победу кандидата-республиканца Дональда Трампа. Какие ожидания в Африке испытывают перед голосованием — в материале RTVI.

Поскольку в период президентства Трампа отношения между США и Египтом были хорошими, а при администрации Байдена этот курс продолжился с незначительными изменениями, поэтому в Каире не видят особой разницы в случае прихода к власти обоих кандидатов в президенты Соединенных Штатов, заявил египетский журналист-международник, кандидат исторических наук Саад Сайед Ибрагим Халаф.

«Египет готов взаимодействовать с новым президентом на основании того, что он будет уважать наши интересы, не будет вмешиваться во внутренние дела, не будет предъявлять какого-то диктата. Это сейчас неприемлемо. Сегодня самое главное, чтобы кандидат, который станет президентом, сохранил и уважал национальные интересы Египта и арабских стран», — поделился он.

Эксперт убежден, что США учитывают ключевую роль Египта в происходящем на Ближнем Востоке и рассматривают его как главного регионального игрока с соответствующим весом и стратегическим значением. По словам Халафа, Каир нуждается в американском лидере, который сможет сохранить наработанное за последние годы стратегическое партнерство между странами. Он также выразил уверенность в том, что выделение финансовой помощи, которую США с 1978 года оказывают Египту в рамках его мирного соглашения с Израилем, продолжится вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах.

В Нигерии многие жители считают предпочтительным кандидатом в президенты США Дональда Трампа, поскольку в период правления Байдена во многих регионах мира начались войны и выросла инфляция, рассказал директор центра русского языка РУДН в Нигерии и представитель Национального координационного центра международного делового сотрудничества Джошуа Орабийи.

По его словам, по такой же логике многие нигерийцы считают Трампа оптимальным кандидатом, поскольку в период его пребывания у власти значительных военных конфликтов в мире не было, и он проявлял куда меньше активности в вопросах вмешательства во внутренние дела других государств.

Орабийи напомнил, что Нигерия экономически зависит от США, которые добывают нефть на ее территории и ввозят в страну продукты и товары широкого потребления, а также финансируют многие работающие там производства международных компаний. По словам эксперта, финансовая помощь со стороны Вашингтона в большинстве случаев имеет вид кредитов, предоставляемых через международные организации типа МВФ и ВБ.

Если Трамп возглавит США и продолжит вести политику сокращения торговых связей с Китаем, то в поисках новых рынков он может обратить внимание на Нигерию, считает Орбайи. Однако, признал он, без концептуальных изменений в подходе к сотрудничеству это мало что изменит для африканской страны, которая нуждается в равноправных партнерских отношениях, а не в роли большого рынка для поставки американских товаров.

Кении крайне сложно заявить о поддержке одного из кандидатов в президенты США, говорит преподаватель международных отношений в Кенийском методистском университете (Кения) Грэм Амаканджи Олутейо. Однако, по его словам, давая оценку по этому вопросу, нельзя игнорировать тесные связи кенийских властей с действующим демократическим американским правительством.

«Африканская инициатива» напоминает, что кенийские войска являются основным контингентом, обеспечивающим безопасность на Гаити в рамках миротворческой миссии под эгидой США. Олутейо предположил, что в случае победы Трампа этих военных могут постепенно вывести, чтобы регион развивал собственную стратегию безопасности.

Если к власти придет Трамп, выделение средств Кении будет взято под усиленный контроль, и могут возникнуть проблемы из-за накопленных страной долгов, которые она не в состоянии гасить и обслуживать. Не исключено, что долговую политику придется пересмотреть, а уровень экономической самодостаточности — повысить. Тем не менее, считает Олутейо, серьезных проблем у Кении возникнуть не должно в любом случае, поскольку она продолжит укреплять отношения с США через взаимодействие в сфере безопасности.

В Мали тоже не могут назвать Дональда Трампа или Камалу Харрис предпочтительным кандидатом в президенты США, заявил политический аналитик и ведущий малийского телеканала Gandhi Malien Исса Диавара.

Эксперт убежден, что «ни одна американская администрация не собирается помогать африканским странам покончить с терроризмом», поскольку это «просто невозможно». Наоборот, по словам Диавары, любая администрация США «будет работать на увеличение числа терактов» в Африке.

«Мы, африканцы, должны попытаться решить наши проблемы с более честными партнерами. Я не вижу никаких признаков того, что Штаты собираются помочь африканским странам покончить с терроризмом. Если это произойдет, то это будет действительно сюрпризом», — поделился аналитик.

По его словам, еще со времен президентства Барака Обамы, на которого Африка возлагала большие надежды, многие африканцы поняли, что «выбирать между разными кандидатами в президенты США бессмысленно», поскольку все они видят этот континент одинаково — как источник сырья и человеческих ресурсов для эксплуатации.

Выборы президента США стартовали сегодня, 5 ноября. Первые избирательные участки открылись в Вермонте в 11:00 по московскому времени.

Последние участки в США закроются на Гавайях и Аляске в полночь (7 утра 6 ноября по Москве) и час ночи (9 утра по Москве) соответственно. Кандидатам для победы нужно получить не менее 270 голосов выборщиков, которые проголосуют в середине декабря. Ожидается, что решающую роль в гонке будут играть результаты голосования в колеблющихся штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.