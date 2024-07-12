Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой обеспечить участникам военной операции на Украине доступ к амбулаторному лечению и медицинским услугам в местах, где они проводят отпуск. Об этом «Аргументам и Фактам» (aif.ru) сообщили источники в ведомстве.

По словам собеседников издания, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях отсутствуют подведомственные военно-медицинские организации.

Источники aif.ru также обратили внимание на то, что у военнослужащих нет страхового полиса, что создает им препятствие для лечения в больницах Министерства здравоохранения.

При этом, подполковник запаса Олег Иванников заявил в разговоре с изданием, что гражданские медицинские учреждения обладают инфраструктурой, превосходящей по своим возможностям госпитали Минобороны.

Как пишет aif.ru, сейчас Минобороны и Минздрав работают над созданием необходимой законодательной базы для того, чтобы военные могли обращаться в гражданские больницы и поликлиники по месту фактического нахождения в ходе проведения боевых действий.

Заместитель министра обороны Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа 11 июля пообещала организовать доступ к расширенной диспансеризации для диагностирования скрытых заболеваний и лечения травм для военных, участвовавших в российской военной операции.

«Люди совсем молодого возраста, 30-40 лет, в результате того, что они теряют здоровье на линии боевого соприкосновения, сталкиваются с такими заболеваниями, на которые они даже бы не обращали внимания в дальнейшей жизни, это потом скажется на ее качестве», — приводит ее слова «Интерфакс».

По информации Цивилевой, у многих военных после участия в боевых действиях отмечаются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов, инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения. «Ребята молодые, им надо работать, им надо создавать семьи», — отметила замминистра.

Цивилева также сообщила, что Минобороны и Минздрав прорабатывают возможность оказания военнослужащим амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства.