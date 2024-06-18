Примерно у 20% участников военных действий на Украине по возвращении из зоны вооруженного конфликта диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом в интервью «Ведомостям» заявила замминистра обороны России Анна Цивилева.

Цивилева также отметила, что фонду «Защитники отечества», который она возглавляет, сейчас не хватает психологов.

«Психологов у нас сейчас как таковых не хватает, но к нам подключились именно социальные психологи. У нас есть такая статистика: 20% вернувшихся требуется помощь именно медицинских психологов и психиатров — иногда даже медикаментозным лечением», — сказала Цивилева.

Она добавила, что остальные 80% вернувшихся из зоны боевых действий работают с социальными психологами, в этом помогают «педагоги-психологи, МЧС-психологи, специалисты по этому направлению из МГУ». Прежде всего речь идет о «помощи с выстраиванием межличностных и семейных отношений», отметила Цивилева.

По ее словам, «психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО». Если проблема на ранней стадии, то иногда можно обойтись и без медикаментозной терапии, однако «где-то у 20%» участников боевых действий диагностируется ПТСР, рассказала Цивилева.

«Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке», — отметила замминистра обороны.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжелое психическое состояние, вызванное мощным негативным воздействием на психику человека. Распространенность ПТСР особенно высока в странах, затронутых вооруженными конфликтами. ПТСР может возникнуть вследствие чрезвычайно травмирующего психику события, а также в результате ситуации крайней опасности. В тяжелых случаях пациенты с ПТСР оказываются неспособны нормально функционировать, симптомы могут напоминать психическое заболевание.

Накануне, 17 июня, президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны руководителя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву. На новой должности она будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военных. Она также будет курировать взаимодействие оборонного ведомства с возглавляемым ей фондом.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу Путина 3 апреля 2023 года, он занимается предоставлением помощи военнослужащим, которые вернулись из зоны боевых действий на Украине. По словам Цивилевой, подопечные фонда — «демобилизованные ребята», которые уже вышли за периметр ответственности Минобороны, а также семьи погибших.