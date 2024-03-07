Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» в России консорциуму частных инвесторов и изменения в структуре управления, сообщает пресс-служба российского офиса. Новой головной организацией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Ее акции будут торговаться на Московской бирже.

Сделку уже одобрила Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, говорится в сообщении «Яндекса».

Закрытие сделки пройдет в два этапа. Сначала закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю в МКАО «Яндекс». Она составит до 68%, что позволит инвестфонду стать основным владельцем МКАО. В компании ожидают завершения первого этапа сделки в ближайшие недели.

На втором этапе покупатель будет оплачивать остаток доли как денежными средствами, так и акциями Yandex N.V.

МКАО «Яндекс» как новая головная компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. Исключение составляют четыре зарубежных стартапа и дата-центры в Финляндии.

«Команда менеджеров “Яндекса” сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан “Фонд менеджеров”, который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров», — уточняется в релизе.

Как писала газета «Ведомости», доли в ЗПИФ «Консорциум.Первый» будут распределены между пятью структурами: FMP (менеджеры «Яндекса»), «Инфинити Менеджмент» (основатель LETA Capital Александр Чачава), «Аргонавт» («Лукойл»), «Айти.Развитие» (Павел Прасс) и «Меридиан-Сервис» (Александр Рязанов).

Как отмечал РБК, рынок позитивно отреагировал на одобрение нидерландской Yandex N.V. реструктуризации российского бизнеса: по состоянию на 21:36 мск бумаги росли на 2,02% к закрытию предыдущего торгового дня, до 3650 рублей. По состоянию на 22:40 мск акции торговались на уровне 3625 рублей.

В начале февраля нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Отмечалось, что генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

В конце ноября 2022 года «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Тогда компания объясняла, что соглашение во избежание двойного налогообложения с Нидерландами перестало действовать с начала 2021 года, поэтому льготы по дивидендам, процентам и роялти не применялись.

Кроме того, российское правительство включило Нидерланды в перечень недружественных государств, из-за этого на компанию распространялся запрет на перевод денежных средств из России.