Петербургский психотерапевт и преподаватель психологии Вячеслав Яковлев, которого женщины обвинили в харассменте, сообщил RTVI, что ему лично не предъявляли претензий.

«Я не понимаю, о каких претензиях идет речь, ко мне лично никаких претензий не предъявляли. В моем телеграмм канале было несколько сообщений о допущенных мной нарушений этики. Повторю, что я не могу грамотно дать комментарий в связи с тем, что я не понимаю сути претензий», — сказал Яковлев.

Он добавил, что «готов выслушать каждого в этическом разборе», а также назвал фейком историю девушки, о которой — под именем Рита — написал телеграм-канал «Осторожно, новости».

«У 21-летней Риты (имя изменено) общение с Яковлевым началось с того, что он ей предложил помощь <…>. Затем Яковлев сам настаивал на сообщениях рассказать о себе, прислать фото, голосовое, использовал «тёплый, мягкий стиль общения». Они стали чаще переписываться, он рассказывал Рите о Петербурге. Девушка решила посетить город, забронировала гостиницу. На неоднократные предложения остановиться у него дома отказывалась. По приезде у неё возникли проблемы с заселением, и она всё же согласилась заехать к Яковлеву. «У меня должна быть сессия <психологическая>. Хотелось поспать. Но вместо этого начались приставания. Он начал лезть ко мне под юбку. Я вообще не знала, как реагировать в тот момент, потому что не было сил. Началось активное сексуализированное насилие. На все мои “не хочу”, “нет” человек не реагировал», — писали «Осторожно, новости» со ссылкой на девушку.

Яковлев заявил, что уже обратился в этический комитет «одной из самых уважаемых психологических ассоциаций», а также готовится подать заявление в Следственный комитет.

«Надеюсь, что этическая комиссия поможет нам разобрать каждый случай. Также готовлю заявление в СК», — сказал он.

По словам психотерапевта, он получил сообщения более чем от 300 коллег, которые выразили ему свою поддержку.

«К сожалению, данная акция, похоже, четко спланирована, преследует иные цели, нежели этические. Я как успешный психолог и преподаватель, вице-президент Ассоциации травма терапевтов (АТТ) подвергся достаточно сильному удару по репутации», — сказал он.

Яковлев предположил, что работа ассоциации могла вызвать зависть конкурентов.

«Одна из активисток наш прямой конкурент. Повторюсь, что активисты акции якобы отстаивают этику, но сами нарушают важный этический принцип — разборы делать деликатно, лично и за закрытыми дверьми этической комиссии, приводя обе стороны к балансу, иначе это может дискредитировать саму профессию и снижать лояльность наших клиентов, а также самим психологам становится некомфортно и небезопасно от происходящего», — подчеркнул он.

По данным «Осторожно, новости», от действий Яковлева могли пострадать более 60 человек. Психолог, автор телеграм-канала «Ночной эфир» Любовь Силаева стала одной из первых, кто заявил о домогательствах со стороны психотерапевта. После жалоб от подписчиц Силаева создала отдельный чат для женщин, обвинивших Яковлева в харассменте.

После скандала в СМИ психолог Дарья Кузнецова сообщила о решении Академии современной психологии и Института ДПО для психологов и психотерапевтов прекратить сотрудничество с Яковлевым. В закрытом чате Ассоциации травма терапевтов Яковлев написал, что «в описываемых кейсах взаимоотношений с женщинами» он «воспринимал их как взрослых».