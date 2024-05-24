В результате ночной ракетной атаки в Крыму погибли два человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале. Также, по его словам, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава республики.

По словам Аксенова, на месте происшествия проводят работы сотрудники экстренных служб.

«Известия» со ссылкой на очевидцев сообщили, что погибшие были строителями.

«Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — рассказал он.

Мужчина также рассказал изданию, что от удара у его соседей выбило окна.

По данным Минобороны, в ночь на 24 мая средства ПВО уничтожили три ракеты ATACMS над Крымом и два украинских дрона над Белгородской областью. Кроме того, как отмечает пресс-служба ведомства, морская авиация ночью уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, следовавших в направлении полуострова.

В ночь на 19 мая Крым, Белгородская область и Краснодарский край также подверглись атаке со стороны ВСУ. По данным Минобороны, над Крымом были сбиты девять ракет ATACMS и один БПЛА. Основное направление ночной атаки беспилотников — Краснодарский край, там сбили 57 дронов. Еще три БПЛА сбили над территорией Белгородской области.