Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, в реестр попала журналистка издания SOTA* Анна Лойко**.

Алексей Панин известен ролями в фильмах «Звезда», «Жмурки», «ДМБ». За роль в картине «Звезда» по одноименной повести Эммануила Казакевича он получил государственную премию. Актер уехал из России до начала боевых действий на Украине, сейчас он находится в США, а до этого проживал в Испании. В 2014 году Панин поддержал присоединение Крыма к России. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину. Однако позже артист заявил, что поменял свои взгляды, а с февраля 2022 года он неоднократно высказывался против военной операции на Украине.

В мае 2023 года на актера завели уголовное дело по статье о публичном призыве к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Поводом стал его пост по поводу взрыва на Крымском мосту в 2022 году. Позже МВД России объявило актера в розыск по неназванной статье.

Летом 2023 года Панин дал интервью журналистке Ксении Собчак. После этого глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет проверить высказывания актера в этом интервью, назвав его иностранным агентом, хотя Минюст не включал его в соответствующий реестр. Мизулина утверждала, что Панин «призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина».

В январе 2024 года Алекся Панина заочно арестовали в Москве по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).