Народный артист России Валерий Баринов рассказал в программе «Легенда» на RTVI, как плакал из-за смерти советского вождя Иосифа Сталина.

Баринов было семь лет и он учился в деревенской школе, когда умер Сталин.

«Мы ходили в валенках. Март месяц. Нам сказали, всем завтра прийти в ботинках. Умер Сталин, митинг будет. И я помню, я так плакал, я не мог завязать шнурки на ботинках», — сказал Баринов.

По его словам, он тогда «не понимал, что будет дальше».

«Был бог, и мы на этого бога ориентировались. А потом началось. Мы же это всё чувствовали. Пришёл Маленков, Маленкова сняли, пришёл Хрущёв, потом Хрущёва сняли, потом это, это, это, это. И мы как бы перестали уважать те ценности, которые в нас…» — добавил Баринов.

В декабре 2024 года памятник Сталину установили в Вологде на территории дома-музея, где будущий вождь СССР жил в период в 1911-1912 годах. Губернатор Георгий Филимонов назвал открытие памятника «шагом к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому». Местные жители запускали петицию против установки памятника.

В марте 2025 против главы «Сталин-центра» в Барнауле Сергея Матасова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Матасов, будучи депутатом Алтайского краевого заксобрания от «Коммунистов России», фиктивно трудоустроил двоих родственников, получал за них зарплату и тем самым похитил из бюджета более 3 млн рублей. Сам Матасов заявил RTVI, что с ним «ничего не произошло такого критического».