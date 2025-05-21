Актер Владимир Сычев, известный по роли Психа в сериале «Физрук», вступился за продюсера Сарика Андреасяна, который ранее заявил, что ненавидит творчество режиссера Андрея Тарковского. Свое мнение Сычев высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Сарик высказал свое видение, свое мнение, на что он имеет полное право. Он снял большое количество интересных проектов. Ярких и талантливых, в разных совершенно жанрах. И комедии, и драмы, и фантастику, и сказки», — заявил Сычев.

Он подчеркнул, что «человек имеет право» высказывать мнение. «То, что кому-то мёд, другому это горечь», — отметил Сычев.

Актер раскритиковал студентов киноколледжа, вступивших в спор с Андреасяном. «Во-первых, вы его уговаривали туда прийти, чтобы дать вам мастер-класс. Человек выделил вам свое время, пришел и уделил вам его. Вы задали вопросы, а потом обрушились, хайпанули на этом», — посетовал Сычев.

Он добавил, что не уверен, что кто-то из этих студентов «вообще чего-то добьется» в профессии.

Сычев также выразил свое отношение к Тарковскому.

«Да никак мне Тарковский, если честно. Я не скажу, что я его ненавижу, но, тем не менее, прямо какого-то вот «Тарковский!», какого-то восхищения [нет]… Ну да, есть проекты интересные. Но, реально, не стоит всё на месте, ни киноиндустрия не стоит на месте, ни всё остальное», — сказал актер.

В марте появилось видео перепалки Андреасяна со студентами киноколледжа № 40. Одна из студенток спросила, как Андреасян относится к авторскому кино, которое делается «не ради денег». В качестве примера она привела творчество Тарковского.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер», — сказал Андреасян.

Позже он заявил, что извиняется за свой «тон общения», но не за мнение. Андреасян также назвал Тарковского диссидентом и предателем Родины.