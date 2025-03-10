Режиссер Сарик Андреасян извинился за свой тон на встрече со студентами Московской международной киношколы (киноколледж №40), во время которой он послал учащихся «на хер». Пост с извинениями Андреасян опубликовал в своем телеграм-канале.

«Извиняюсь ли я за свой тон общения? Безусловно. Приношу свои извинения студентам и тем, кого это могло задеть. <…> Извиняюсь ли я за свое мнение? Конечно, нет», — написал режиссер.

Он отметил, что со своей стороны ждет извинений от директора киношколы и студентов за «оскорбительный и издевательский тон в мой адрес на протяжении всей встречи».

«Когда мы шли в аудиторию, один из студентов достал из рюкзака голову лошади, надел на свою и сфотографировался со мной. Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так», — говорится в посте Андреасяна.

Он повторил, что не любит фильмы Тарковского, добавив, что «режиссер, являющийся диссидентом и предателем Родины», не вызывает у него «никаких других чувств».

«Я не люблю фильмы Тарковского, а еще я ненавижу лук и, возможно, сейчас любители лука нападут на меня с травлей», — написал режиссер.

Андреасян отметил, что Тарковский, в свою очередь, «ненавидел фильмы Сергея Бондарчука и отзывался о них с издевкой в общественном поле». По словам кинодеятеля, сам он работы Бондарчука любит. Андреасян добавил, что является единственным действующим режиссером и продюсером со своего курса и до сих пор воспринимается как «молодой режиссер».

«Кроме оскорблений в мой адрес, мой гнев был вызван тем, что за десятки лет эта система по-прежнему безнадежно ведет студентов в пропасть. Хотите, чтобы мы всю жизнь с открытым ртом догоняли мировой кинематограф? Тогда продолжайте обучать студентов устаревшим формам кинематографа», — заключил Андреасян.

В начале марта в соцсетях распространились видео со встречи Андреасяна со студентами колледжа, во время которой режиссер заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино, назвав его «деградирующим кинематографом», который «остался 60 лет назад». «Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», — сказал Андреасян участникам мероприятия.

Возмущение режиссера вызвал вопрос одной из студенток об отношении Андреасяна к авторскому кино, которое делается «не ради денег». В качестве примера она привела фильм «Анора», получивший пять «Оскаров», и творчество Андрея Тарковского.

После перепалки Андреасян покинул лекцию досрочно. По итогам встречи он написал пост в телеграме, назвав мышление студентов колледжа «унылым и однобоким».

«Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. <…> Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали», — заявил режиссер.

Он также опубликовал скриншоты сообщений в свою поддержку. Автор одного из них назвал студентов киноколледжа «стадом обезьян». В ответ Андреасян написал, что «уже скоро покорим Марс, а детям по-прежнему про Тарковского рассказывают».

Сын Тарковского Андрей Тарковский — младший сообщил агентству «Москва», что не знал о существовании Андреасяна до скандала в киношколе. «Если реагировать на заявления каждого Сарика, то двух жизней не хватит», — сказал сын режиссера.

Лидер фракции в Госдуме «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с Осторожно Media предложил Счетной палате и прокуратуре проверить правомерность выделения госсредств на проекты Андреасяна.