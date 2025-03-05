Режиссер Сарик Андреасян («Жизнь по вызову», «Онегин») вступил в перепалку со студентами киноколледжа № 40. Видео с лекции, где выступал кинематографист, опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Во время лекции одна из студенток спросила, как Андреасян относится к авторскому кино, которое делается «не ради денег». В качестве примера она привела оскароносную картину «Анора» Шона Бейкера и творчество Андрея Тарковского.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер», — ответил студентке режиссер.

После перепалки Андреасян покинул лекцию раньше времени, а на выходе из аудитории добавил, указав на студентов: «Они ничего не смотрели, потому что они ничего не уважают». С учащимися позже провели беседу, а руководство колледжа выясняет, как видео с занятие попало в соцсети.

Один из присутствовавших на лекции анонимно заявил, что считает несправедливым «приходить к нам в колледж и рассказывать о том, какие мы плохие студенты, о том, что мы ничего не добьемся».

«Он не ценит творчество, классиков, которые заложили основы кино, которых изучают в лучших университетах России по кино, во ВГИКе это изучают, Хичкока изучают, Тарковского. Поэтому возмущению нашему нет предела», — поделился слушатель лекции.

Произошедшее начали активно обсуждать участники киносообщества в соцсетях, припоминая Андреасяну и другие его высказывания.

«Кстати, ещё 10 лет назад, в менее одиозный период Сарик называл Уэса Андерсона дебилом, а Вуди Аллена простаком, выражая параллельно недовольство в адрес Тарантино и братьев Коэнов. Чего же удивляться, что он Андрея Арсеньевича аттестовал „нищим и блюющим“», — прокомментировала заявления Андреасяна кинокритик Зинаида Пронченко.

Ранее Андреасян подал в суд на продюсера Николая Картозию. В ноябре 2024 года продюсер опубликовал в своем телеграм-канале рецензию на фильм «Онегин», снятый Андреасяном в 2024 году по роману Александра Пушкина.

В своей публикации Картозия критиковал творчество и профессиональные навыки Андреасяна. Одной из претензий продюсера стал выбор актеров, которые исполнили главные роли. «Отдадим должное Сарику — он как никто другой умеет раскрыть деревянных актеров. Убедительней всего в фильме выглядит дуб, под которым схоронили Ленского», — писал Картозия.