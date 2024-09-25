Российский актер театра и кино Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет, сообщила в своем телеграм-канале актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Сколько раз мы рыбачили — и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная.

Как же тяжело принять эту новость», — написала она.

Журнал «СтарХит» уточняет, что у Мадянова был рак легкого, с которым актер боролся на протяжении долгого времени. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует: у Мадянова диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, а также кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

В конце августа телеграм-канал Shot писал, что Мадянова госпитализировали из-за коксартроза тазобедренного сустава, и все спектакли с участием актера пришлось отменить. По данным канала, Мадянову сделали операцию по частичному протезированию сустава, за которой должен был последовать курс реабилитации. В сообщении также говорилось, что в последние месяцы актер проходит «курсы противоопухолевой терапии из-за онкологии в лёгком».

Мадянов до недавнего времени продолжал выходить на театральную сцену и сниматься в кино. В середине сентября вышел второй сезон сериала «Исправление и наказание» с его участием и Анной Михалковой в главной роли, а под Новый год российские зрители должны были увидеть Мадянова в комедии-пародии «Небриллиантовая рука» на ТНТ.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В кино он дебютировал в 1971 году в эпизоде фильма «Перевод с английского» — благодаря отцу-телережиссеру, который часто брал его с собой на работу. В школьные годы Мадянов снялся в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий», в фильмах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевёртыши» и «Всё дело в брате».

Поступив в ГИТИС, еще студентом он начал играть в Московском театре имени Маяковского, куда вернулся после армии и где состоял в штате до февраля 2023 года. С 1989 года Мадянов активно снимался в кино и телесериалах. Ему присвоено звание Заслуженного артиста России, у него четыре премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана и два «Золотых орла».

За свою карьеру Роман Мадянов успел сняться в десятках фильмов и телепроектов, среди которых «Дальнобойщики», «Солдаты», «Убойная сила», «Участок», «Дети Арбата», «Штрафбат», «Есенин», «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строгого режима», «Елки 2», «Мосгаз», «Легенда №17», «Левиафан», «Поддубный», «СуперБобровы», «Домашний арест», «Зулейха открывает глаза», «Гардемарины 1787», «По щучьему веленью» и многие другие.