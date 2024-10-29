Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова* на два месяца по делу о возбуждении ненависти и «фейках» об армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Актер обвиняется по ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских ВС). По первой статье Смольянинову* грозит до шести лет лишения свободы, по второй — до 10 лет.

Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции актера на территорию России либо с момента его задержания на территории страны, отметили в пресс-службе.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова* в январе 2023 года. Это произошло после того, как в одном из интервью актер заявил, в частности, что воевал бы на стороне Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях.

В опубликованном 28 апреля 2022 года интервью каналу Катерины Гордеевой* Смольянинов* рассказал, что его бабушка и дедушка по отцовской линии — киевские евреи. По его словам, сам он проводил значительную часть времени на Украине.

В России Смольянинова* внесли в реестр иноагентов, а также в список «террористов и экстремистов». Актер уехал из страны осенью 2022 года.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов