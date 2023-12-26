В Москве арестовали Сергея Базанова, сыгравшего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя в 2011 году. Помимо Базанова, задержан еще один фигурант дела. Свою вину они не признали. Что известно о деле, — в материале RTVI.

Что произошло

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Базанова 25 декабря. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК).

В заявлении Следственного комитета (СК) говорится, что речь идет об убийстве предпринимателя, которое произошло в 2011 году в Большом Полуярославском переулке в Москве. Установлены и задержаны два фигуранта дела, им предъявлено обвинение, сообщает ведомство.

По версии следствия, в ноябре 2011 года «двое фигурантов и неустановленные на данный момент лица объединились в организованную преступную группу в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийств на территории города Москвы». Соучастники напали на ранее незнакомого мужчину с целью отобрать у него деньги, однако тот оказал «активное сопротивление». Нападавшие трижды выстрелили в него и похитили $900 тыс., утверждает СК, от ранений мужчина умер через несколько дней в медучреждении.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Кристина Протопопова сообщила агентству «Москва», что дело касается убийства предпринимателя Александра Дзабиева. В ноябре 2011 года о нем писали СМИ, к примеру «Интерфакс».

Как опознали Базанова

Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на неназванный источник, материалы о деятельности банды, совершавшей в 2010-2012 годах разбойные нападения на «обнальщиков», имевших при себе крупные суммы денег, были подняты недавно в рамках программы раскрытия тяжких преступлений. В результате одного из нападений, пишет канал, был убит предприниматель Дзабиев. Следователям удалось найти нового свидетеля преступления, беседа с которым совпала с началом показа «Слова пацана». «Неожиданно свидетель сказал, что видел преступника на экране, в этом самом сериале. Другие свидетели при предъявлении фото тоже опознали Базанова как налетчика. За ним было установлено наблюдение, одновременно собирались другие доказательства», — отмечает «ВЧК-ОГПУ».

Консультант сериала Роберт Гареев подтвердил РБК, что в «Слове пацана» снимался Сергей Базанов, однако арестован ли именно он по делу об убийстве, Гараев не знает. В пресс-службе онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал, воздержались от комментариев об аресте Базанова. «Не комментируем. Это никак не связано с сериалом», — цитирует пресс-службу Wink РИА Новости.

СК указывает, что Базанов и второй установленный фигурант дела не признали свою вину. «В ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами проведенных судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Кого сыграл Базанов

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря.

Криминальная драма основана на реальных событиях и снята по одноименной книге Роберта Гареева. В ней рассказывается о «казанском феномене»: в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами. Среди российских сериалов «Слово пацана» поставил рекорд по популярности.

Сценарист «Слова пацана» рассказал, возможно ли продолжение сериала

Базанов сыграл в сериале эпизодичекую роль Демида — одного из членов группировки «Универсам». Во второй серии в боксерском поединке он избивает Вову Адидаса, роль которого исполнил Иван Янковский.

Как следует из информации на сайте IMDb, Базанов сыграл всего одну роль — в сериале «Слове пацана». На странице Базанова во «ВКонтакте» об актерской деятельности не упоминается, мужчина публикует в социальной сети фотографии и видеоролики с тренировок по боксу.