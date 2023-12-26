В Москве арестовали Сергея Базанова, сыгравшего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя в 2011 году. Помимо Базанова, задержан еще один фигурант дела. Свою вину они не признали. Что известно о деле, — в материале RTVI.

Что произошло

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Базанова 25 декабря. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК).

В заявлении Следственного комитета (СК) говорится, что речь идет об убийстве предпринимателя, которое произошло в 2011 году в Большом Полуярославском переулке в Москве. Установлены и задержаны два фигуранта дела, им предъявлено обвинение, сообщает ведомство.

По версии следствия, в ноябре 2011 года «двое фигурантов и неустановленные на данный момент лица объединились в организованную преступную группу в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийств на территории города Москвы». Соучастники напали на ранее незнакомого мужчину с целью отобрать у него деньги, однако тот оказал «активное сопротивление». Нападавшие трижды выстрелили в него и похитили $900 тыс., утверждает СК, от ранений мужчина умер через несколько дней в медучреждении.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Кристина Протопопова сообщила агентству «Москва», что дело касается убийства предпринимателя Александра Дзабиева. В ноябре 2011 года о нем писали СМИ, к примеру «Интерфакс».

Как опознали Базанова

Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на неназванный источник, материалы о деятельности банды, совершавшей в 2010-2012 годах разбойные нападения на «обнальщиков», имевших при себе крупные суммы денег, были подняты недавно в рамках программы раскрытия тяжких преступлений. В результате одного из нападений, пишет канал, был убит предприниматель Дзабиев. Следователям удалось найти нового свидетеля преступления, беседа с которым совпала с началом показа «Слова пацана». «Неожиданно свидетель сказал, что видел преступника на экране, в этом самом сериале. Другие свидетели при предъявлении фото тоже опознали Базанова как налетчика. За ним было установлено наблюдение, одновременно собирались другие доказательства», — отмечает «ВЧК-ОГПУ».

Консультант сериала Роберт Гареев подтвердил РБК, что в «Слове пацана» снимался Сергей Базанов, однако арестован ли именно он по делу об убийстве, Гараев не знает. В пресс-службе онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал, воздержались от комментариев об аресте Базанова. «Не комментируем. Это никак не связано с сериалом», — цитирует пресс-службу Wink РИА Новости.

СК указывает, что Базанов и второй установленный фигурант дела не признали свою вину. «В ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами проведенных судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Кого сыграл Базанов

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря.

Криминальная драма основана на реальных событиях и снята по одноименной книге Роберта Гареева. В ней рассказывается о «казанском феномене»: в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами. Среди российских сериалов «Слово пацана» поставил рекорд по популярности.

Базанов сыграл в сериале эпизодичекую роль Демида — одного из членов группировки «Универсам». Во второй серии в боксерском поединке он избивает Вову Адидаса, роль которого исполнил Иван Янковский.

Как следует из информации на сайте IMDb, Базанов сыграл всего одну роль — в сериале «Слове пацана». На странице Базанова во «ВКонтакте» об актерской деятельности не упоминается, мужчина публикует в социальной сети фотографии и видеоролики с тренировок по боксу.