Актриса и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова заявила в программе RTVI «Легенда», что никогда не уедет из России, хотя получала такие предложения.

«Я никогда не уеду. Мне предлагали, мне говорили, мне давали паспорта, мне давали гражданство, но я безумно благодарна своей дочери, которой предложили гражданство в другой стране, только чтобы у нее был повод в любой момент уехать, и она сказала: «Я русская», — рассказала она.

Актриса также поделилась переживаниями в связи с эмиграцией талантливых людей из России.

«Я сначала страдаю, потому что я к этому привыкла, а потом понимаю, что это прекрасно, что со мной осталось хорошее, а плохое ушло. Вот ушли — значит, им там лучше и легче, пусть идут. Это их выбор», — сказала Мельникова.

Она посоветовала посмотреть фильм «Офицеры» и работы Алексея Германа-старшего, чтобы понять, что такое патриотизм.

«Вы знаете, есть такое слово «патриотизм», которое мы дико истрепали, и оно становится пафосным. А вот если посмотреть фильм «Офицеры», то вы поймете, что такое патриотизм, вы поймете, что такое любовь, вы поймете, что такое дружба. И я могу сейчас перечислять бесконечно. Поэтому вечные произведения искусства есть. Фильмы Германа, «Проверка на дорогах» — это вечность. «Двадцать дней без войны» — это вечность, это классика, это можно пересматривать постоянно», — подчеркнула актриса.