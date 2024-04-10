Актриса и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (фракция «Единая Россия») Анастасия Мельникова в программе RTVI «Легенда» призвала «не судить» народную артистку СССР Аллу Пугачеву за ее решение покинуть Россию.

«Давайте так: не судите и не судимы будете. Но не будем отрицать, что эти люди состоялись как личности и стали великими и есть великие, я не отрицаю талант, глубину, шарм, вот любые эпитеты, но все это было приобретено здесь, в этой стране», — сказала она.

Мельникова напомнила, что россияне «поклонялись, обожали и отдавали бешеную любовь» таким людям.

«Я молчу про деньги, я не говорю про деньги — я говорю про невероятную любовь, страсть и почитание. Я никогда не сравню себя с теми фамилиями, которые вы сейчас произнесли, но я бы так никогда не смогла», — добавила актриса.

Она призналась, что затрудняется понять поступок певицы, однако готова ее простить.

«Хотя, наверное, все они скажут: «А кто она такая, чтобы нас прощать?» Я говорю, что я так бы не смогла поступить», — заключила она.