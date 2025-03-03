Актрису Ксению Раппопорт сняли со спектакля «Эйнштейн и Маргарита» в Театре Эстрады и Театре Маяковского. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

«Друзья, в спектаклях «Эйнштейн и Маргарита», которые состоятся 22,23 и 25 марта, играть буду не я», — написала Раппопорт.

Актриса добавила, что здорова и по-прежнему остается в Москве. С чем связано такое решение, Раппопорт не уточнила. В сервисах по покупке билетов указано, что роль Маргариты в спектакле исполнит Алена Хмельницкая.

«Так иногда происходит, в спектаклях иногда заменяют артистов. Вместо Ксении Раппопорт будет играть Алена Хмельницкая. Замена будет везде, это коммерческий театральный проект, артисты меняются не на площадках, а в спектакле», — подтвердили телеграм-каналу “Осторожно, новости” в агентстве “Антракт”, которому принадлежит спектакль.

В обоих театрах каналу сообщили, что решение о смене артистки в «Эйнштейне и Маргарите» приняли организаторы спектакля. Сами театры — лишь площадки, которые никак на это не влияют.

Ксения Раппопорт после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года подписала коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Авторы письма призвали главу государства к прекращению боевых действий и началу переговоров.

Позже несколько спектаклей с участием Раппопорт были отменены. В 2023 году постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в начале 2024-го — в Ярославле. В Минкульте такое решение обосновывали «общественным мнением».

В марте того же года Ксению Раппопорт и ее коллегу Данилу Козловского убрали из титров фильма-сказки «Летучий корабль». В ленте Раппопорт досталась небольшая роль цыганки-гадалки. Создатели фильма «загримировали» ее при помощи компьютерной графики, при финальном монтаже «надев» на актрису специальную маску.

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