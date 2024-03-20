Актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма-сказки «Летучий корабль», сообщили порталы «Бюллетень Кинопрокатчика» (БК) и «Кинопоиск | Индустрия». Пресс-служба кинокартины отказалась комментировать это решение, отмечает БК.

По информации портала, Козловский в ленте сыграл сразу пять персонажей — группу Бабок-ежек. Для этого актеру наложили сложный пластический грим, который изменил его внешность «до неузнаваемости», пишет БК. Раппопорт в сказке досталась небольшая роль цыганки-гадалки. Создатели фильма «загримировали» ее при помощи компьютерной графики, при финальном монтаже «надев» на актрису специальную маску.

На отсутствие в титрах фильма имен Козловского и Раппопорт обратили внимание зрители, посетившие 19 марта предпремьерный показ сказки в московском киноцентре «Октябрь». После просмотра ленты многие гости восхищались персонажами Бабок-ежек, но не могли разгадать, кто же исполнил их роли, отмечал портал newsefir.

Одними из первых Данилу Козловского в пяти героях разглядели авторы телеграм-канала «Русское кино в топе». Они тоже обратили внимание на то, что загримированного и сложно узнаваемого актера вырезали из титров сказки.

Фильм «Летучий корабль» выходит в массовый прокат 21 марта. При этом дату выхода сказки неоднократно откладывали. В одном из интервью продюсер кинокартины Алексей Учитель (отец режиссера фильма Ильи Учителя. — Прим. RTVI) рассказывал, что первоначально премьера планировалась на январь 2024 года — выход ленты хотели приурочить к новогодним праздникам. Однако в это же время в кинотеатрах начался показ другой музыкальной сказки — «Бременские музыканты», поэтому премьеру «Летучего корабля» решили перенести на весну.

В феврале продюсеры фильма — киностудия «Рок», «Союзмультфильм», телеканал НТВ, кинопрокатная компания «Наше кино» — рассказывали, что работа над картиной была закончена еще до начала боевых действий на Украине, что повлекло за собой некоторые последствия. В частности, режиссерская группа полностью пересняла несколько сцен, «поскольку заменили одну из актрис, которая уехала в Киев».

В заявлении киностудии «Рок» также сообщалось, что в двух эпизодических ролях были задействованы артисты, которые «высказались негативно о начале специальной военной операции». «Мы также полностью поменяли „картинку” и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале», — говорится в публикации.

Музыкальный фильм-сказка «Летучий корабль» снял режиссер Илья Учитель. Новая кинокартина является экранизацией одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Съемками занималась киностудия «Рок». Главные роли в фильме исполнили Александр Метелкин (Иван) и Ксения Трейстер (Забава). Также в съемках приняли участие Леонид Ярмольник (царь), Андрей Бурковский (Поль), Федор Добронравов (Полкан) и Сергей Гармаш (Водяной).

«Отмена» Козловского и Раппопорт

В апреле 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить Данилу Козловского на экстремизм из-за интервью, в котором артист якобы призывал людей выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги». Также Бородин просил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Козловского на дискредитацию российской армии из-за его антивоенных высказываний.

После этого актер опубликовал пост, в котором объяснял, что «призывы к митингам», на которые жаловался Бородин, звучали при объяснении актерской задачи «на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета». Козловский также отметил, что живет по-прежнему в России, не имеет второго гражданства и получает доходы только в родной стране.

Затем Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства, который удовлетворили с третьей попытки. Бородин должен был выплатить актеру компенсацию — один рубль.

Несмотря на это, инцидент с главой ФПБК привел к нескольким отменам спектаклей с участием Данилы Козловского, а также к невозможности получить от Минкульта прокатное удостоверение на показ сериала «Бар „Один звонок”», где актер исполнил главную роль.

Актриса Ксения Раппопорт после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года подписала коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Авторы письма призвали главу государства к прекращению военных действий и началу переговоров, назвав силовые методы решения конфликтов бесчеловечными.

Позже артистка столкнулась с чередой отмен спектаклей со своим участием. В 2023 году постановку «Эйнштейн и Маргарита», где Раппопорт играла с Алексеем Серебряковым, отменили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а затем, в начале 2024 года, — в Ярославле. В Минкульте пояснили, что решение «основано на общественном мнении», сообщал РБК.