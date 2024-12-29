Акула напала на двух итальянских туристов у берегов города Марса-эль-Алам в Египте. Один их туристов погиб, второй пострадал — его госпитализировали, передает ANSA.

Пострадавшему мужчине 69 лет, погибшему 21 декабря исполнилось 48 лет. По данным ANSA, жертвой акулы стал Джанлука Ди Джоя, который жил во Франции и работал в объединенном исследовательском центре (JRC) Европейской комиссии. В Египте он отдыхал вместе с семьей.

Россиян среди пострадавших при нападении акулы нет, сообщило генконсульство в Хургаде. Дипломаты призвали российских граждан сохранять бдительность при нахождении в воде, а также руководствоваться запретами местных властей на купание, дайвинг и рыбалку.

В министерстве окружающей среды Египта уточнили, что акулы напали на туристов за пределами разрешенной для плавания зоны. Территорию пляжа закрыли, а купание запретили на 48 часов, начиная с 30 декабря. Ведомство сформировало срочную комиссию по координации и выяснению обстоятельств происшествия.

Директор компании Egypt Best Trips в Хургаде Наталья Пилецкая рассказала Business FM, что сама по себе акула «не любит человеческое мясо и <…> нападать не будет». Чтобы произошла атака, ее «надо как-то спровоцировать».