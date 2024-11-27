Соглашение о перемирии между Израилем и «Хезболлой», о котором накануне вечером объявили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден, вступило в силу. Об этом сообщает Al Jazeera.

Режим прекращения огня начал действовать с 4:00 по местному времени (5:00 мск).

«Президент США Джо Байден заявил, что соглашение между Израилем и «Хезболлой» предусматривает вывод израильских войск из Ливана в течение 60 дней, а также взятие ливанскими военными под контроль территории на юге страны, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит свои силы», — пишет агентство.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны сообщает, что истребители израильских ВВС атаковали в ночные часы южные пригороды Бейрута. По словам собеседника агентства, серия авиаударов началась с районов Джнах и Узай на юге Бейрута, где раздалось подряд семь мощных взрывов.

Источник добавил, что предупреждения о воздушных рейдах получили также жители южной окраины Дахия и квартала Эль-Башура в центральной части Бейрута.

Накануне власти Израиля утвердили составленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план прекращения огня с «Хезболой». Байден в свою очередь заявил, что договоренность достигнута по инициативе США.

Член парламента Ливана и представитель Хезболлы Хассан Фадлалла ранее отметил, что страна переживает «опасные, напряженные часы» в ожидании возможного объявления о перемирии.

Во вторник армия Израиля продолжала наносить удары по южным пригородам Бейрута. По информации ЦАХАЛ, в ходе одной из атак за две минуты были поражены 20 целей. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о семи погибших и 37 раненых.