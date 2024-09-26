Суд заочно приговорил российского актера Алексея Панина к шести годам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Гособвинение запрашивало для него такой же срок. Также Панину запретили на три года администрировать интернет-ресурсы. Решение вынес 2-й западный окружной военный суд, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Дело против актера об оправдании терроризма было возбуждено в мае 2023 года, тогда же его объявили в розыск. Поводом стали посты, «оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку» теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Алексей Панин известен ролями в фильмах «ДМБ», «Звезда», «Жмурки», сериале «Солдаты». В 2002 году президент России Владимир Путин вручил участникам съемочной группы фильма «Звезда» Государственную премию.

В 2014 году Панин поддержал присоединение Крыма к России, но позже изменил свое мнение. Еще до начала военной операции на Украине актер уехал за границу, жил в Испании и США.

В августе 2023 года глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Следственного комитета проверить высказывания Панина в интервью журналистке Ксении Собчак. Мизулина назвала актера иностранным агентом (Панин не внесен в реестр Минюста), отметив, что он «призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина».

В начале 2024 года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Панина по делу о призывах к терроризму.