Компания Alibaba выпустила новую модель искусственного интеллекта R1-Omni, способную считывать эмоции, превосходя таким образом последнюю модель OpenAI GPT-4.5. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что исследователи лаборатории Tongyi компании Alibaba Group Holding Ltd. дважды продемонстрировали, как их новая модель R1-Omni с открытым исходным кодом может определять эмоциональное состояние человека на видео, а также описывает его одежду и окружающую среду.

Как пишет портал AIbase, R-1-Omni использует метод обучения RLVR (Reinforcement Learning from Verifiable Rewards). По информации портала, благодаря использованию этого метода становится понятнее, какие именно аудио- и видеосигналы сыграли важную роль в выводах модели об эмоциях людей на видео.

«Ключевой особенностью R1-Omni является ее прозрачность, позволяющая лучше понять роль каждой модальности при принятии решений, особенно в таких задачах, как распознавание эмоций», — отмечает AIbase.

Qwen, подразделение китайской компании Alibaba в сфере искусственного интеллекта, выпустило ИИ-модель QwQ-32, о чем сообщило в соцсети Х 5 марта. Разработчики отметили, что QwQ-32B — это конкурент модели R1, представленной в январе китайской компанией DeepSeek.

В конце января компания OpenAI обвинила китайские стартапы в попытках использования наработок американских компаний для улучшения своих моделей искусственного интеллекта. Представители OpenAI также добавили, что критически важно сотрудничать с властями США для защиты их продуктов.