Компания OpenAI обвинила китайские стартапы в попытках использования наработки американских компаний для улучшения своих моделей искусственного интеллекта. Об этом говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters.

«Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности, включая тщательный процесс включения передовых возможностей в выпускаемые модели», — сказано в заявлении.

Представители OpenAI считают, что критически важно тесно сотрудничать с властями США, чтобы защитить самые эффективные модели от попыток противников и конкурентов завладеть американскими технологиями.

На фоне информации о росте популярности ИИ-модели от китайского стартапа DeepSeek глава отдела по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме Дэвид Сакс говорил, что в сфере ИИ есть метод «дистилляции», когда одна модель учится на основе другой.

В Белом доме считают, что китайская компания могла использовать американские разработки, и это, по мнению чиновников, можно считать угрозой национальной безопасности.

Чат-бот китайской компании DeepSeek является бесплатным и доступен для россиян. Доступ к языковой модели DeepSeek V3 был открыт в ноябре 2024 года. Разработчики утверждают, что их проект может привести к созданию «сверхразумной» нейросети, а сейчас он может конкурировать с популярной ChatGPT. Чат-бот способен анализировать тексты, делать переводы, писать статьи и создавать код. Затраты на проект составили примерно $5,5 млн (на ChatGPT — почти $80 млн).

Ранее Bloomberg писал, что DeepSeek за выходные занял высшие позиции чартов Apple в AppStore, вызвав вопросы по поводу запланированных сотен миллиардов расходов на эту технологию со стороны таких компаний, как Microsoft и Alphabet.

Управляющий директор Union Bancaire Privee Вейсерн Линг пояснил, что DeepSeek демонстрирует, что можно разрабатывать мощные модели ИИ с меньшими затратами.

Financial Times накануне сообщала, что за день на фоне успеха китайского стартапа американская компания Nvidia подешевела более чем на $600 млрд.