Целью встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном является «изоляция» Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев, сообщает агентство «Азертадж».

«Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского Союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе. Это преследует цель создания разделительных линий и изоляции нашей страны», — сказал глава государства.

В ходе трехсторонней встречи ЕС — США — Армения в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен пообещала обеспечить страну инвестициями, чтобы экономика и общество страны «были сильнее и устойчивее к потрясениям», пишет «Коммерсантъ».

«Мы выделили более €30 млн на их поддержку и готовы сделать больше», — сказала глава Еврокомиссии.

Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, также принимавший участие во встрече, рассказал о планах ЕС по созданию «позитивной повестки для Армении», а также заявил о готовности европейских стран «продемонстрировать твердую приверженность суверенитету, демократии и устойчивости Армении».

«Мы собрались здесь, чтобы подтвердить трансатлантическую поддержку демократическому, процветающему будущему армянского народа и более интегрированного и мирного региона Южного Кавказа», — присоединился к словам Борреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США также заявил о готовности выделить Армении $65 млн, в то время как ЕС заложит €270 млн на 2024-2027 годы с целью укрепления «новой повестки партнерства Армения—ЕС». Стороны выразили стремление к расширению сотрудничества в сферах политических реформ, экономического развития и гуманитарной помощи.

«Будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией», — говорится в тексте пресс-релиза, опубликованного по итогам встречи.

Пашинян дал высокую оценку переговорам в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). «Принял участие в отличных консультациях с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества в целях укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении», — написал он.