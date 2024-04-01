Армения становится «объектом геополитического розыгрыша» со стороны США и Евросоюза в контексте «противостояния» с Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о партнерстве с США и ЕС.

По его словам, такая тенденция «очень опасна» и «может нанести <…> вполне конкретный ущерб не только связям Еревана и Москвы, но и влиянию, перспективам Армении в региональных и мировых делах».

«Не понимать этого — очень опасное заблуждение», — отметил Карасин.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Todos Noticias отметил, что страна стремится углубить экономические и политические отношения с Евросоюзом и США. При этом он подчеркнул, что такая политика не является «поворотом» для Еревана.

«Мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», — сказал он.

Среди прочего, он назвал США и ЕС «основными партерами». «Их присутствие очень помогает миру в регионе и в части структуры Армении», — добавил Мирзоян.

5 апреля в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, она будет направлена на «повышение устойчивости Армении», заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу высокого уровня Армения — ЕС — США, заявила, что она нацелена «не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией», а на «дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ».

«Создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества», — убеждена Захарова.

Кроме того, она считает, что Армению «на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа».

«Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чем речь, — большой вопрос», — заключила Захарова.

В МИД Армении поясняли, что предстоящая встреча не направлена против какой-либо третьей стороны. По словам представителя ведомства Ани Бадалян, Ереван ожидает обсуждения «политического диалога» с США и ЕС, развития потенциала Армении в экономической и энергетической сферах, а также решения гуманитарных проблем, стоящих перед Арменией.