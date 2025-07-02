Первые три пассажирских лайнера Ил-114 будут стоить по 4 млрд рублей, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов во время выступления в Совете Федерации.

Как рассказал министр, обычно самолеты при их разработке никогда не попадают сразу в летно-технические характеристики.

Однако, добавил он, у Объединенной авиастроительной корпорации есть программа работы с давлением на цены. Алиханов заявил, что власти готовы поддерживать создание «вторых, третьих, альтернативных» поставщиков, чтобы «создавать давление на цену отдельных комплектующих».

Глава Минпромторга уточнил, что это затронет цену самолета. Например, первые три Ил-114 — это пока что опытные образцы, поэтому цена каждой из них по 4 млрд рублей, объяснил он.

«Следующие самолеты будут стоить 2,6 млрд рублей. Это на уровне Bombardier, на уровне ATR, тех самолетов, которые являются аналогами. И в летно-технические характеристики Ил-114 мы попали», — сказал Алиханов.

В марте к программе летных испытаний присоединился третий опытный образец самолета Ил-114-300. На борту установлены исключительно российские системы и оборудование. Ил-114-300, который должен заменить морально устаревшие Ан-24 и Ан-26, рассчитан на перевозку до 68 пассажиров и может работать с небольших аэродромов, включая те, где взлетные полосы покрыты как бетоном, так и грунтом. Этот лайнер также приспособлен для эксплуатации в арктических условиях.

Кроме того, отметил министр, в конце 2026 года первые пять разработанных в России самолетов «Байкал» планируется передать авиакомпании «Аврора».

«У нас продолжается работа по “Байкалу”, по сертификации нового двигателя ВК-800, нового винта. В этом году эта работа по сертификации винта и двигателя должна быть завершена компанией УЗГА [Уральского завода гражданской авиации]», — сообщил Алиханов.

Министр напомнил о президентском указе о национальных целях развития России до 2030 года (и на перспективу до 2036-го), подписанном в мае 2024 года. В нем, среди прочего, была поставлена задача увеличить долю российских самолетов в авиапарке авиакомпаний до не менее 50%.

«Считаем, что это положение указа требует в том числе и законодательного закрепления», — заявил Алиханов.

В мае гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин рассказал «Ведомостям», что стоимость самолета «Байкал» составит от 220 до 340 млн рублей. По его словам, уже готовы три опытных образца лайнера, и до конца 2026 года ожидается получение сертификата типа на «Байкал», оснащенный российским двигателем и винтом.

Лузгин также сообщил, что УЗГА заключил контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку 10 «Байкалов»: первые пять планируется передать в конце 2026 года, остальные — в 2027 году.