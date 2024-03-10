Биотехнологическая компания Colossal Biosciences, поставившая перед собой цель «воскресить» шерстистого мамонта к 2028 году, утверждает, что совершила прорыв в создании индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК) азиатского слона. По геному этот вид на 99,6% совпадает с мамонтом, сообщает IFLScience.

По словам главы отдела биологических наук Colossal Biosciences Эрионы Хисолли, они с коллегами нашли способ «перепрограммировать» клетки слона для создания иПСК, способных дифференцироваться в три зародышевых листка, необходимых для образования каждого типа клеток в организме. Эта работа, начатая в 2021 году, уже позволила получить клетки азиатских слонов (Elephus maximus), генетически максимально близкие вымершему шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius).

Проект Colossal Biosciences направлен на создание млекопитающего, которое могло бы выполнять экологическую роль давно вымерших мамонтов, — обладающего холодоустойчивостью, изогнутыми бивнями и куполообразным черепом. Если исследователям удастся возродить гены, необходимые для формирования этих признаков, мамонты снова смогут бродить по Арктике.

«Мы надеемся положительно повлиять на экосистему, которая, возможно, 10 тысяч лет назад была разрушена людьми, что способствовало исчезновению почти всех основных травоядных животных в Арктике, а это, в свою очередь, привело к переходу от травы к деревьям», — говорит генетик и соучредитель Colossal Biosciences Джордж Черч.

По его словам, деревья менее продуктивны с точки зрения фотосинтеза, задерживают тепло и препятствуют формированию снежного покрова, который защитил бы землю от быстрого промерзания.

«Если мы сможем воссоздать мегафауну, мегатравоядных животных, это позволит вернуться к более устойчивой и плодотворной экосистеме», — предполагает исследователь.

Черч подчеркнул, что речь идет о долгосрочной цели, преимуществ от достижения которой не ощутит никто из ныне живущих на Земле людей. Сейчас же, пояснил генетик, они с коллегами должны сосредоточиться на изучении генетического материала азиатских слонов.

Получение их иПСК ученые описали как сложную задачу, решение которой, однако, может привести к появлению полезных для многих сфер открытий. В частности, у азиатского слона есть 29 генов TP53, которые способны агрессивно подавлять раковые клетки, пишет The New York Times (NYT).

Работа Colossal Biosciences развивает опыт японского Нобелевского лауреата Синьи Яманаки, отчет об исследованиях которого был опубликован в 2006 году. Ученый первым получил иПСК из клеток мышиной кожи.

Схожую программу реализует компания BioResque, поставившая перед собой цель возродить практически вымерших северных белых носорогов. Специалисты планируют получить новых особей этого вида путем искусственного оплодотворения самок генетически родственного южного белого носорога.

Эмбрионы для ЭКО выращены из яйцеклеток одной из двух оставшихся самок северного белого носорога, оплодотворенных замороженной спермой ее уже умерших сородичей. Исследователи предполагают, что при удачном исходе смогут за сравнительно короткий срок поспособствовать рождению шести особей исчезающего вида. Впоследствии придется обогащать генетический фонд возрожденной популяции, используя сохранившийся материал, включая музейные экспонаты.