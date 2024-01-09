У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты на ранней стадии, в конце декабря он перенес операцию, но затем был повторно госпитализирован из-за осложнений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где глава Пентагона проходит лечение.

В заявлении уточняется, что в рамках лечения министр американского военного ведомства 22 декабря перенес «минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией».

По информации медиков, глава Пентагона быстро оправился от операции и на следующее утро вернулся домой. Повторная госпитализация потребовалась Остину из-за возникших осложнений: 1 января министр пожаловался на тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах. При повторном обследовании у него выявили инфекцию мочевыводящих путей, из-за чего руководителя ведомства поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения.

Согласно отчету, за последние восемь дней в больнице Остин ни разу не терял сознание и не подвергался анестезии. Врачи считают, что прогноз на выздоровления министра «отличный», потому что заболевание обнаружили на ранней стадии.

О госпитализации Ллойда Остина стало известно 5 января. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал NBC, что глава ведомства вернулся к исполнению своих обязанностей в полном объеме 5 января. При этом 6 января он по-прежнему оставался в больнице. Райдер не уточнял, когда планируется выписать Остина. Также в Пентагоне тогда не привели более подробную информацию о медицинской процедуре, характере осложнений и степени ухудшения состояния министра обороны.

Издание Politico написало 7 января со ссылкой на источники, что Пентагон три дня не сообщал президенту США Джо Байдену и высокопоставленным чиновникам о госпитализации главы ведомства. Министр попал в больницу 1 января из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры», однако официально об этом стало известно только спустя несколько дней, говорилось в публикации.

По данным Politico, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену информацию о госпитализации Остина только 4 января. Источники издания сомневаются, что министр разговаривал об этом с президентом в частном порядке. Конгресс узнал о госпитализации министра 5 января за 15 минут до публикации соответствующего пресс-релиза.

Некоторые высокопоставленные чиновники были возмущены тем, что Пентагон своевременно не уведомил Белый дом о госпитализации Остина, и назвали подобное молчание «неприемлемым». Бывший сенатор и экс-глава Пентагона при 44-м президенте США Бараке Обаме Чак Хейгел заявил, что даже при наличии веской причины скрывать госпитализацию Остина было «неправильным решением».

Представитель министерства обороны генерал-майор Дж. Пэт Райдер объяснил, что Пентагон сразу не сообщил Белому дому о госпитализации Остина из-за того, что ситуация была «развивающейся». Сам Остин взял на себя «полную ответственность за свои решения о раскрытии информации» и признал, что ему было необходимо обеспечить «надлежащее информирование общественности».