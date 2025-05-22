Американская палубная авиация нанесла 1 февраля рекордный по масштабу удар по Сомали с авианосца. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на начальника военно-морских операций ВМС США адмирала Джеймса Килби.

В операции было задействовано 16 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet. Они взлетали с авианосца Harry S. Truman, базировавшегося в Красном море.

Как уточняет издание, целью операции стали позиции террористических группировок на территории Сомали. В ходе авиаудара американские летчики сбросили на объекты исламистов свыше 56 тонн боеприпасов (125 тысяч фунтов). В феврале командование ВС США в Африке сообщало, что удары наносились по руководителям «Исламского государства»*, укрывавшимся в пещерах. По оценкам военных, было убито более дюжины боевиков.

Ударную группировку в Красном море США развернули осенью 2024 года. Она служила американской армии для проведения операций против повстанцев-хуситов в Йемене.

По информации Business Insider, некоторое время назад корабли покинули Красное море, чтобы принять в морских учениях НАТО в Средиземном море. Затем группировка отправится в порт приписки в Норфолке, штат Вирджиния.

* организация признана в России террористической и запрещена