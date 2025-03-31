Авиация США нанесла серию ударов по авиабазе на севере столицы Йемена Саны, которую контролируют хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По информации собеседников канала, американская авиация трижды атаковала тайники с оружием хуситов на авиабазе. Также в небе над Саной было зафиксировано интенсивное движение самолетов Военно-воздушных сил США.

В то же время йеменский источник РИА Новости сообщил, что американские истребители дважды бомбили авиабазу Эд-Дайлами на севере Саны. О жертвах или пострадавших в результате налетов не сообщалось.

Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран.

С 15 марта США начали массированные удары по объектам хуситов. Центральное командование вооруженных сил страны заявляло, что эта операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Алла» атаковало американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников.

По данным министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, жертвами американских ударов в первый день операции стали 53 человека, еще 98 получили ранения.

25 марта «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по авианосцу Harry Truman, нескольким кораблям в Красном море и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В ночь на 21 марта хуситы также заявляли об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту вблизи Тель-Авива. По данным ЦАХАЛа, ракета была перехвачена. Движение возобновило атаки на Израиль на фоне решения властей страны нарушить перемирие в секторе Газа.

Накануне, 30 марта, Йеменские вооруженные силы трижды за сутки атаковали американский авианосец Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море. В операции участвовали ракетные войска, беспилотные военно-воздушные силы и военно-морской флот.