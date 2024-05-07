Американские ученые провели анализ волос композитора Бетховена и пришли к выводу, что уровень свинца в его организме в 90 раз превышал норму. Причиной этого могло быть злоупотребление вином и лекарствами, предположили ученые, опубликовавшие результаты исследования в письме в журнал Clinical Chemistry.

В марте 2023 года ученые под руководством Тристана Бегга из Кембриджского университета сотворили сенсацию, рассказав о том, что впервые полностью расшифровали ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена. То исследование, сделанное на основе анализа пяти прядей волос Бетховена, сохранившихся до наших дней у различных коллекционеров, позволило выявить предрасположенность композитора к некоторым заболеваниям и сделать предположения о возможных причинах его ранней смерти.

Бетховен на протяжении всей жизни имел несколько серьезных проблем со здоровьем, в 28 лет у него начала проявляться глухота, а к 48 годам он почти полностью оглох. Причина этих заболеваний, как и непосредственная причина смерти композитора, два века оставалась темой споров для биографов.

Расшифровка генома позволила выявить несколько серьезных генетических факторов предрасположенности к заболеваниям печени, — проблемы, от которой действительно страдал композитор на фоне частого употребления алкоголя. Кроме того, выяснилось, что в конце жизни он был инфицирован вирусом гепатита В.

Команда американских ученых, в которую вошли и некоторые соавторы прошлогодней публикации, проанализировали состав волос из двух прядей, предоставленных австралийским бизнесменом, поклонником творчества Бетховена, Кевином Брауном, который послал волосы для исследования в Клинику Мейо. С помощью масс-спектрометра NexION 350 в лаборатории провели анализ содержания в волосах мышьяка, ртути и свинца. Выяснилось, что содержание свинца в волосах составило 258 и 380 мг на грамм волоса в первой и второй пряди соответственно, при норме 4 мг на грамм.

Это соответствует концентрации свинца порядка 70 микрограмм на децилитр. Подобные концентрации, пишут ученые в исследовании, должны вызывать проблемы с пищеварительной системой, почками и слухом, хотя и не могут быть единственной причиной смерти. «Это определенно указывает на то, что Бетховен был подвержен высоким концентрациям свинца. Это наиболее высокие показатели, которые я когда-либо видел», — пояснил соавтор работы, директор лаборатории Поль Джанетто.

По мнению Дэвида Итона, токсиколога из Вашингтонского университета, не участвовавшего в исследовании, проблемы с пищеварительной системой композитора «полностью соответствуют отравлению свинцом», который также воздействует на нервную систему и может вызывать глухоту. Ученые не берутся утверждать, что композитор был целенаправленно отравлен свинцом, однако, по мнению Джерома Нриагу, американского химика, специалиста по отравлениям свинцом, свинец часто присутствовал в составе дешевых европейских вин в XIX веке, а также в составе лекарств и мазей.

По мнению исследователей, избыток свинца скорее всего был связан с излишним употреблением вина и использованием лекарств. «Стоит отметить, что также мы наблюдали повышенные уровни мышьяка и ртути в обеих прядях волос — примерно в 13 и 4 раза выше референсных значений, соответственно», — говорится в работе.