До середины сентября Москву ожидает аномально теплая погода с минимальным количеством осадков, рассказал RTVI руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Можно выглянуть в окно — будет приблизительно такая же погода. Чуть-чуть подернутое облаками небо. Дожди, такие как вчера — покапали и прошли, если можно их назвать дождями, возможны в четверг [12 сентября]», — сказал он.

В остальное время осадки не ожидаются, отметил синоптик.

«Несильный юго-восточный ветер. Ночная температура — порядка 17 градусов и дневная температура — около 25 градусов», — добавил Шувалов.

Комментируя вероятность повышения температуры до рекордных показателей, руководитель «МЕТЕО» исключил возможность 30-градусной жары.

«Очень теплая погода, скажем так. А для этого времени года — просто аномально теплая», — сказал Шувалов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила RTVI, что до конца недели температура воздуха в Москве будет сохраняться на позициях, «близких к рекордным».