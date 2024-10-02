В Москве с 4 октября ожидаются похолодание и дожди, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, следующие два дня будут весьма теплыми.

Синоптик отметил, что антициклон, который принес в столицу похолодание в начале недели, отправился покорять Сибирь.

«В среду и четверг, 2 и 3 октября, максимальная температура воздуха в Москве составит 8—10 градусов тепла в ночные часы. По области будет 6—11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 20—22 градусов тепла в столице», — отметил Шувалов.

Синоптик назвал четверг самым теплым днем на неделе. «Не исключено, что температура возрастет и до +24 градусов», — сказал он.

По словам Шувалова, такие показатели будут больше соответствовать погоде в начале сентября и окажутся выше климатической нормы на 4—5 градусов.

В пятницу, 4 октября, во половине дня ожидаются кратковременные дожди, а в субботу — более продолжительные осадки. В воскресенье, как отметил синоптик, осадки сойдут на нет. Температура в выходные также продолжит падать, но к заморозкам это не приведет, добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал RTVI, что Москву в первые дни октября ожидает переменная облачность, а в ночь на 5 октября холодный атмосферный фронт вернет осеннюю погоду в регион.