Министром здравоохранения США станет Роберт Ф. Кеннеди-младший — яростный критик вакцинации, поддержавший президентскую кампанию Дональда Трампа после отказа от собственных претензий на пост главы государства. Об этом сообщает Reuters по итогам голосования по кандидатуре RFK в Сенате.

Назначение Кеннеди-младшего критиковали представители медицинского сообщества и многие члены Конгресса. При голосовании в Сенате его кандидатуру поддержали 52 человек, против выступили 48 — причем среди них оказался всего один республиканец, сенатор Митч Макконнелл из Кентукки.

На посту министра здравоохранения и социальных служб Кеннеди-младший будет отвечать за расходование бюджета объемом более $3 трлн и курировать несколько крупных агентств, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальные институты здравоохранения, а также программы страхования Medicare и Medicaid, действие которых распространяется на 140 млн американцев.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила 13 февраля в эфире телеканала Fox News, что после приведения нового министра к присяге Трамп подпишет указ о создании комиссии MAHA (в честь созданного Кеннеди-младшим движения «Сделаем Америку снова здоровой») и поручит ему «расследовать хронический кризис, от которого страдает страна».

71-летний Кеннеди — юрист по вопросам охраны окружающей среды, который на протяжении последних лет регулярно выступает против кампаний по вакцинации, публично высказывая сомнения в безопасности и эффективности проверенных десятилетиями вакцин.

В рамках претензий на пост главы Минздрава США он заявил, что хочет положить конец хроническим заболеваниям, которые являются наиболее распространенными причинами смертей американских граждан, разорвать коррупционные связи между сотрудниками министерства и фармацевтической промышленностью, а также добиться удаления фторида из системы водоснабжения. Политик также рассказывал, что в 2012 году у него в организме нашли мертвого червя-паразита, который уничтожил часть его мозговых клеток.

Оппоненты назначения Кеннеди-младшего главой Минздрава указывали на неоднозначность его ведущей роли в антипрививочном движении. Против его кандидатуры выступали даже родственники — в частности, кузина Кэролайн Кеннеди. Чтобы склонить на свою сторону колеблющихся членов Сената, политику пришлось пообещать, что на посту министра он сохранит уже действующие программы вакцинации.