Независимый кандидат в президенты США, племянник бывшего американского лидера Джона Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший признался, что в его головном мозге еще в 2012 году нашли мертвого червя-паразита, вызвавшего потерю памяти и спутанность сознания. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В 2010 году Роберт Кеннеди-младший после смерти своего дяди, сенатора Эдварда Кеннеди от рака мозга обратил внимание на проблемы с собственным здоровьем — его беспокоили серьезные провалы в памяти и помутнение рассудка, пишет NYT. Тогда он обратился к неврологам, у которых раньше также лечился его дядя.

Позднее, в 2012 году, сам Кеннеди-младший рассказывал, что некоторые специалисты исследовали снимки его мозга, на которых было видно темное пятно, и решили, что у политика опухоль. Однако врач из Пресвитерианской больницы в Нью-Йорке придерживался другой версии: по его мнению, в голове Кеннеди-младшего находился мертвый паразит.

Доктор пришел к выводу, что в голову политика проник паразитический червь, который съел часть его мозга, а затем умер. По словам Кеннеди-младшего, в конечном итоге врачи решили, что на снимках зафиксировали кисту, которая содержала останки паразита. Что это за тип червя и откуда он мог взяться в голове, политик ответить не смог, но предположил, что подцепил его во время путешествия в Южную Азию.

Некоторые эксперты по инфекционным заболеваниям в разговоре с NYT предположили, что речь идет о личинке свиного цепня. При этом профессор кафедры инфекционных болезней Техасского университета в Галвестоне Клинтон Уайт усомнился, что червь мог съесть часть мозга, поскольку он живет за счет поступающих из организма питательных веществ.

Примерно в то же время, когда политику сообщили о наличии паразита в мозге, ему также поставили диагноз «отравление ртутью», из-за чего также появляются когнитивные нарушения и неврологические проблемы, отмечает издание. По словам политика, это могло быть связано с большим количеством употребления в пищу рыбы, содержащей этот металл. Как признавался Кеннеди-младший, во время диеты он очень полюбил есть бутерброды с тунцом.

В недавнем интервью для NYT кандидат в президенты заявил, что сейчас он здоров. По словам Кеннеди-младшего, ему удалось вылечить потерю памяти, а также избавиться от последствий наличия паразита в мозге, который не требует лечения, уверяет политик. Пресс-секретарь предвыборного штаба Кеннеди-младшего Стефани Спир на вопрос, есть ли у политика проблемы со здоровьем, которые могли бы поставить под сомнение его пригодность к управлению государством, ответила: «Это забавное предположение, учитывая конкуренцию».

Информация о наличии паразита в головном мозге Кеннеди-младшего никогда ранее не афишировалась, но в преддверии президентских выборов в США стала актуальной, пишет NYT. К тому же, другие кандидаты на пост лидера государства — 81-летний действующий президент Джо Байден и представитель республиканской партии 77-летний Дональд Трамп — опубликовали заключения врачей об их состоянии здоровья, а 70-летний Кеннеди-младший — нет.

По данным издания, в разные годы у Кеннеди-младшего были выявлены и другие проблемы со здоровьем, а из-за нарушения сердечного ритма — фибрилляции предсердий — его госпитализировали как минимум четыре раза.

В начале мая в западных СМИ появилась информация о том, что на съезде партии в Чикаго в августе 2024 года Джо Байден «сделает грандиозный жест» и объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах, а предложит выдвинуть вместо себя бывшую первую леди Мишель Обаму. Букмекерские конторы в США рассматривают 60-летнюю бывшую первую леди как одного из самых многообещающих потенциальных кандидатов на ноябрьских президентских выборах.