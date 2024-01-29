Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на прихожан 28 января в католической церкви Санта-Мария в Стамбуле. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на агентство Aamaq, связанное с ИГ*. В результате нападения на церковь один человек погиб, несколько получили ранения.

Как передает AP, в ИГ* признали, что их боевики ворвались с оружием в церковь Санта-Мария во время воскресной мессы и открыли огонь по прихожанам. Соответствующая публикация на сайте Aamaq сопровождалась фотографиями двух вооруженных мужчин в масках, в которых опознали членов террористической группировки. В заявлении ИГ*, которое приводит агентство, говорится, что они «напали на собрание христианских неверных во время их политеистической церемонии».

Вечером 28 января министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что полиции удалось задержать двух подозреваемых в нападении на храм. Один из них является гражданином России, другой — уроженцем Таджикистана. Глава МВД допустил их связь с ИГ*. По словам Ерликая, чтобы задержать подозреваемых, полиция провела обыски в 30 местах. Преступников удалось поймать менее чем за 12 часов.

Турецкое информационное агентство DHA сообщило, что во время полицейских рейдов удалось задержать 51 человека, 23 из них будут депортированы из Турции.

Утром 28 января во время воскресной службы в латино-католический храм Санта-Мария в Стамбуле ворвались двое вооруженных мужчины в масках. Они открыли огонь по прихожанам, в результате чего погиб один человек.

По информации турецкой газеты BirGün, боевики скрылись после того, как оружие одного из нападавших заклинило. Преступники покинули место происшествия на автомобиле с польскими номерами, который не использовался минимум год, пишет издание.

Также BirGün сообщила, что на мессе присутствовали генеральный консул Польши в Стамбуле Витольд Лесняк и его семья. В результате нападения они не пострадали.

* запрещенная на территории России террористическая группировка