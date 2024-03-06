Возможной причиной масштабного сбоя 5 марта, в ходе которого у пользователей по всему миру пропал доступ к крупнейшим сервисам и сайтам, могли стать перебитые хуситами в конце февраля кабели, проходящие по дну Красного моря и обеспечивающие работу глобального интернета и телекоммуникаций. Об этом пишет Associated Press.

По информации гонконгского провайдера HGC Global Communications Limited, речь идет о подводных кабелях, находящихся в южной части Красного моря: Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN — эти маршруты являются важнейшими для передачи данных из Азии в Европу. На поврежденные линии, как сообщили в компании, приходилось до 25% всего трафика.

Представители HGC сообщили, что были готовы к такого рода форс-мажорам и отключению сети после подобных случаев. Компания сразу начала проводить меры для смягчения последствий и организовала перераспределение трафика на другие линии. В их числе направление на север (Гонконг — материковый Китай — Европа) и восток (Гонконг — США — Европа).

В то же время пользователи соцсетей и мессенджеров по всему миру начали жаловаться на сбои в работе сервисов. Проблемы зафиксировали при входе в Facebook* и Instagram*, а также на видеохостинг YouTube и сервисы Google, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Аналогичный случай массового нарушения интернет-коммуникаций произошел в конце февраля 2024 года. Как отмечало издание Globes, в результате возникли сбои в передаче данных между Европой и Азией. С наибольшими проблемами столкнулись жители Индии и стран персидского залива.

В разговоре с AP его собеседники говорят, что акватория по-прежнему подвергается атакам йеменских повстанцев-хуситов. При этом в агентстве усомнились, что хуситы разрушить линии связи, находящиеся глубоко под водой. К тому же, остается версия, что кабели могут задевать якоря, сброшенные с судов.

Опрошенные РБК эксперты, считают, что повреждение интернет-кабеля в Красном море напрямую не затронет российский сегмент, но проблемы с трафиком у зарубежных направлений могут повлиять и на него.

Гендиректор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов рассказал изданию, что в России «сильно локализован трафик внутри страны в силу языковых особенностей и наличия сильных локальных игроков в сегментах поиска, социальных сетей, новостных порталов, мессенджеров».

Однако, по мнению Анисимова, проблема потенциально затрагивает глобальные сервисы типа Google или YouTubе, что может привести к ситуации «бутылочного горлышка», поскольку нагрузки на маршруте будут больше.

Такую точку зрения поддерживает директор по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексей Учакин, который отметил перегруженность каналов, на которые перешел трафик из-за повреждения кабелей, в частности сбои в работе Telegram.

«В интернете вообще нет географии, есть топология — то есть сегменты сети делятся между собой не по принципу стран и границ, а по принципу связей между провайдерами», — пояснил он.

Учакин также отметил, что на сегодняшний день далеко не все российские ресурсы перешли на отечественную инфраструктуру.

* деятельность Meta по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена