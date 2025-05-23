Берлинская государственная опера в мае вернула на сцену постановку «Трубадура» Верди с российской певицей Анной Нетребко в главной роли. Выступления проходят с аншлагом и овациями, билеты на оставшиеся спектакли распроданы. Перед зданием устраивают протесты, но в них участвуют все меньше людей, и сами протестующие признают, что «аппетит к отмене российских артистов ослабевает», пишет Bloomberg.

В сентябре 2023 года, когда Нетребко впервые после начала военной операции на Украине вернулась на сцену Берлинской оперы, на акцию протеста вышли около 150 человек. Еще 37 тысяч подписали петицию с требованием отменить ее выступление, а 100 деятелей немецкой культуры и академических кругов подписали открытое письмо против ее возвращения. В самом зале россиянку освистывали. В попытке снизить недовольство театр вывесил между колоннами огромный украинский флаг.

В этом году перед первым спектаклем с Нетребко 15 мая у Берлинской оперы собрались лишь около 50 протестующих, а в зале «с энтузиазмом чествовали» российскую оперную диву, сообщало издание B.Z. медиагруппы Bild. Худрук театра австрийка Элизабет Соботка тогда объяснила возобновление сотрудничества с Нетребко тем, что певица «дистанцировалась» от России.

«Она совершила большую глупость, но она дистанцировалась и больше не имеет ничего общего с Россией», — приводились ее слова в статье.

Перед спектаклем 22 мая число протестующих на бульваре перед Берлинской оперой уменьшилось до 30-ти, рассказывает Bloomberg. «На этот раз не было петиции. Не было открытого письма. На здании не висели украинские флаги», — говорится в репортаже.

«Некоторые новые лица все еще приходят, но я определенно думаю, что динамика замедлилась», — сказала Bloomberg украинская активистка из числа организаторов протеста Ева Якубовская.

Кампания против Нетребко не нашла отклика у зрителей, пришедших на спектакль. Среди них есть и те, кто пришли ради певицы — как поклонники, так и любители оперы, которые впервые решили послушать российскую звезду живьем.

Один из поклонников Герберт Никель в разговоре с Bloomberg осудил протестующих за то, что они «портят атмосферу зрителям». Другой театрал Марио Гесслер сказал, что он полностью поддерживает Украину, но понимает, что «Анна Нетребко не начинала эту войну».

Бывший худрук Берлинской оперы Маттиас Шульц, занимавший пост до 2024 года, также признал, что «ситуация в значительной степени нормализовалась». Он назвал Нетребко «одной из лучших певиц в мире».

«Я думаю, что швейцарская публика заслуживает того, чтобы в ее театре были лучшие оперные артисты», — продолжил Шульц, говоря о предстоящих в этом году выступлениях Нетребко в Цюрихском оперном театре, директором которого он назначен.

В то же время Bloomberg отмечает, что Германия, принявшая больше миллиона украинских беженцев — больше, чем любая другая страна, — остается особенно разделенной по вопросу оценки российских артистов с точки зрения их отношения в президенту России Владимиру Путину.

Франциска Дэвис, доцент кафедры истории Восточной Европы в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана, расценила возвращение Нетребко в Берлинский театр как «скандал» и заявила, что площадки должны делать более заметными украинских артистов.

Сама Анна Нетребко, живущая в Австрии, перестала общаться с журналистами после изначальной волны негатива на Западе и отказа театров и концертных площадок сотрудничать с ней якобы из-за ее тесных связей с российскими властями. От комментариев Bloomberg по поводу «реабилитации карьеры» певица тоже отказалась.

В начале августа 2023 года стало известно, что Нетребко подала иск к нью-йоркскому театру «Метрополитен-опера» и его генеральному директору Питеру Гельбу из-за прекращения сотрудничества с ней за отказ осудить военную операцию на Украине. Певица потребовала компенсацию в размере не менее $360 тысяч за «дискриминацию по национальному признаку», нарушение условий контракта и клевету. Разбирательство еще продолжается.