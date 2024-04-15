Поставки смартфонов американской компании Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года, сообщает исследовательская компания IDC. Apple опустилась на вторую позицию рейтинга крупнейших производителей, уступив первое место Samsung, передает Reuters.

По данным IDC, в январе—марте 2024 года поставки смартфонов в мире увеличились на 7,8%, до 289,4 млн. Как пишет агентство, доля Samsung достигла 20,8%, Apple — 17,3%, а Xiaomi — 14,1%.

Компания Samsung в первом квартале поставила больше 60 млн смартфонов. Apple продала 50,1 млн, хотя в прошлом году было реализовано 55,4 млн смартфонов. В 2023 году доля Samsung составляла 19,4%, а Apple —20,1%.

Южнокорейская корпорация удерживала лидерство среди производителей смартфонов в течение 12 лет.

В конце февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров и дистрибуторов писал, что средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков на российском рынке за 2023 год выросла на 10-15%. Сильнее всего — на 37% — подорожали гаджеты от Apple. Среди причин такого роста цен эксперты называют обстрелы торговых судов, которые хуситы ведут в Красном море.

Российские ритейлеры утверждают, что из-за роста цен потребители переключаются на более доступный китайский сегмент смартфонов. По данным МТС, как раз из-за популярности и широкого модельного ряда бюджетных китайских гаджетов в 2023 году продажи смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросли в 1,6 раза. Схожая ситуация, как уточнили в компании, наблюдается и с планшетами.