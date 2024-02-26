Средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков на российском рынке за 2023 год выросла на 10-15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров и дистрибуторов. Сильнее всего — на 37% — подорожали гаджеты от Apple. Среди причин такого роста цен эксперты называют обстрелы торговых судов, которые хуситы ведут в Красном море.

Один из собеседников «Ъ» привел данные GfK, согласно которым ноутбуки с диагональю экрана до 17 дюймов подорожали на 13% — до 61 тысячи рублей, а более 17 дюймов — на 12,5% (и стали стоить в среднем 87 тысяч рублей). Продажи ноутбуков увеличились на 12% (до 3,6 млн устройств) и на 11% в денежном выражении (до 220 млрд рублей).

Смартфоны подорожали на 10-18%, а их продажи при этом выросли на 13% по количеству устройств и на 33% в денежном выражении. В общей сложности с января 2023-го по январь 2024-го в России было продано 2,6 млн смартфонов на 66 млрд рублей.

Планшеты выросли в цене на 9% — до 16,5 тысячи рублей, а их продажи на российском рынке в 2023 году увеличились впервые за три года — на 32% по количеству проданных устройств (до 2,4 млн штук) и на 30% по деньгам (до 49,8 млрд рублей).

Основными причинами роста цен на электронику в России стали повышение ключевой ставки Центробанка и волатильность курсов валют, считает руководитель направления «Телеком» diHouse Андрей Малютин.

Директор департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов назвал важным фактором ценообразования сбои в международной логистике, происходящие на фоне ситуации в Красно море, где хуситы обстреливают торговые суда. По словам эксперта, с учетом текущих событий высока вероятность того, что в 2024 году тенденция к росту цен сохранится.

В декабре 2023 года крупнейшие торговые компании стали объявлять о приостановке перевозки грузов по Красному морю из-за атак хуситов. Financial Times утверждала, что обстрелы судов привели к перегруженности портов и удлинению перевозок на две недели.

Российские ритейлеры утверждают, что из-за роста цен потребители переключаются на более доступный китайский сегмент смартфонов. По данным МТС, как раз из-за популярности и широкого модельного ряда бюджетных китайских гаджетов в 2023 году продажи смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросли в 1,6 раза. Схожая ситуация, как уточнили в компании, наблюдается и с планшетами.

Автобусы, легковушки, смартфоны и ноутбуки — как менялся импорт из Китая

Бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк отметил, что некоторые производители планшетов выпускают в продажу устройства без операционной системы, чтобы снизить цену, а потребители все чаще делают выбор в пользу китайской Huawei.

Ранее «Известия» выяснили, что в половине случаев продающиеся в России iPhone уже активированными в других странах, иногда то же самое касается некоторых из продающихся устройств Samsung. По данным газеты, такие розничные сети, как «М.Видео — Эльдорадо» и МТС, начали предупреждать об этом клиентов.

«Известия» поясняют, что такие устройства завезены в Россию по схеме параллельного импорта, то есть извлечены из упаковки до ввоза в страну и зарегистрированы в зарубежной сотовой сети. Это делается, чтобы убедить производителя в том, что аппарат не используется на российской территории.