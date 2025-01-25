Ленинский районный суд Курска арестовал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Фабрисенко, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом 25 января сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Как пишет ТАСС, 26-летний Фабрисенко 26 лет служил в штурмовой бригаде, его задержали российские военнослужащие. Мужчина подозревается в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), а также пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131, пп. «а», б» ст. 132 УК (изнасилование, насильственные действия сексуального характера; до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, Фабрисенко с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересек государственной границу России. В период с 29 сентября по 1 октября 2024 года они убили не менее шести жителей села Русское Поречное «для устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти и причинения иных тяжких последствий», говорится в материалах дела. Кроме того, по данным следствия, военнослужащие ВСУ совершили «преступления против половой неприкосновенности <…> шести лиц женского пола, после чего убили их», а тела перенесли в подвалы домов.

Судебное заседание, на котором Фабрисенко избрали меру пресечения, прошло в закрытом режиме.

17 января Минобороны России отчиталось об освобождении села Русское Поречное. Через два дня Следственный комитет (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела против украинских военнослужащих, которые, по версии ведомства, причастны к убийству жителей этого населенного пункта. В сообщении СК уточнялось, что дело заведено по одной статье УК — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

По версии следствия, военные ВСУ были причастны к убийству не менее семи жителей Русского Поречного, укрывавшихся в подвале живого дома. Данные о количестве и личностях фигурантов в пресс-релизе СК не указаны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что, несмотря на освобождение Русского Поречного, обстановка в населенном пункте пока не позволяет эвакуировать тела погибших, которые были найдены в подвале жилого дома. «Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.