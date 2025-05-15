Арестованная по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшая ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина избирается в члены-корреспонденты РАН и продолжает состоять в списке кандидатов, выяснил RTVI.

«Свою кандидатуру она не снимала, пока формально она участвует в выборах», — сообщил RTVI академик-секретарь Отделения биологических наук РАН Михаил Кирпичников. По его словам, в самой академии кандидатуру Ильиной также не снимали. «Мы не имеем оснований этого делать, потому что суда не было», — пояснил он.

По словам Кирпичникова, нахождение кандидата в СИЗО — не повод снимать его с выборов. «Формально — это не повод, но неформально люди учитывают самые разные вещи — вклад не вообще в науку, а вклад именно в российскую науку, это дело каждого человека, который участвует в голосовании», — пояснил Кирпичников, добавив, что за 30 лет, что он состоит в Академии, он не припомнит случая, чтобы кандидат в члены РАН перед выборами оказался в СИЗО.

Как сообщил RTVI источник в РАН, еще до ареста Ильиной экспертная комиссия не рекомендовала ее кандидатуру. Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

Выборы новых членов РАН пройдут с 26 по 30 мая 2025 года в ходе Общего собрания членов РАН. Общее число зарегистрированных кандидатов по отделениям составляет 1808 человек: 353 кандидата в академики на 88 вакансий; 1455 кандидатов в члены-корреспонденты РАН на 170 вакансий.

Ранее RTVI обратил внимание, что в научных статьях еще одного кандидата в члены РАН почвоведа Татьяны Минкиной, работающей в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону), содержится множество ошибок и сомнительных утверждений, в том числе о том, что микробы обладают «личностями», а мухи — легкими. Сама Минкина назвала это «техническими ошибками».