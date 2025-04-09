Суд арестовал подозреваемую в присвоении 10 млн рублей ректора Псковского госуниверситета Наталью Ильину на два месяца. Об этом сообщает прокуратура Псковской области.

По версии следствия, Ильина, против которой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей».

РИА Новости уточняет, что в СИЗО ректор пробудет до 7 июня. За 2020 год, по данным агентства, Ильина задекларировала более 15 млн рублей, а уже в следующем году — 3,2 млн рублей и квартиру.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Ильина «вступила в сговор с лаборантом и распоряжалась его банковской картой», и за 4 года на эту карту начислили в качестве зарплаты более 10,3 млн рублей.

Телеграм-канал Shot 8 апреля писал, что ректор «обложила данью» сотрудников вуза, а за счет «отчислений с зарплат подчиненных» она якобы смогла приобрести две квартиры в московском районе Тропарево-Никулино, в ЖК «Квартал на Никулинской».

«По информации сотрудников, Наталья Ильина повысила большому числу подчиненных зарплату, но разницу между прежними и новыми суммами забирала себе. <…> Более того, даже официальный доход ректора каждый год увеличивался минимум на 2 млн рублей последние несколько лет», — утверждалось в посте.

Одна квартира (площадью 50 кв. м) была куплена примерно за 26 млн рублей, вторая — 60 кв. м — около 30 млн рублей, заявляет Shot. Одну из квартир ректор якобы оформила на свою мать-пенсионерку, уточнялось в посте.

Псковский госуниверситет Ильина возглавляет с 2019 года. О ее задержании стало известно 8 апреля.