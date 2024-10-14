Трех российских студентов, которые были задержаны в Финляндии в мае по подозрению в обходе санкций, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает Yle со ссылкой на представителя Центральной криминальной полиции Финляндии Марию Вуоривирту.

Она сообщила, что в октябре из-под стражи был освобожден третий студент, подозреваемый в вывозе из Финляндии товаров военного назначения. Мужчине запрещено уезжать из страны, поскольку ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, отмечает Yle.

Двое других фигурантов — мужчина 25 лет и девушка 18 лет — также находятся под подпиской о невыезде, уточнила представитель правоохранительных органов. Они остаются в статусе подозреваемых.

«Это [освобождение] вполне обычная практика, если основания для содержания под стражей отсутствуют, и достаточной мерой является, например, запрет на выезд», — говорила Вуоривирта в августе.

По ее словам, «ни один из подозреваемых по этому делу в настоящее время не задержан».

Трех студентов из России, которые обучались в профессиональном училище Кайнуу, задержали в городе Каяани в мае по подозрению в попытке провезти через границу товары двойного назначения. По версии следствия, в 2022 году группа вывезла из Финляндии в Россию товары, предназначенные для использования в военных целях, указывал Yle.

Как отмечает Yle, поводом для уголовного преследования стало поступившее в полицию сообщение о том, что контактные данные некоего пользователя были использованы для заказа товаров без его ведома. В ходе проверки специалисты изучили покупки, совершенные при помощи фиктивных данных как в финских, так и в зарубежных магазинах.

О транспортировке каких именно товаров идет речь в деле, официально не указывается. По данным Yle, это товары, предназначенные как для гражданского, так и для военного использования. Как правило, в таких случаях речь идет об электронике, датчиках и лазерах, уточнил телеканал.

Попытка провоза товаров этих категорий за границу может рассматриваться как нарушение санкционного законодательства. За подобные преступления в Финляндии предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.

По оценке представителя Центральной криминальной полиции Финляндии, для завершения расследования требуется некоторое время, поскольку правоохранители по-прежнему «не получили ответов на некоторые из своих запросов».