Министерство иностранных дел Армении вызвало своего посла в Беларуси Размика Хумаряна для консультаций. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян.

О причинах вызова посла не сообщается. 13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни один официальный представитель республики, включая его самого, не поедет в Беларусь, пока президентом там остается Александр Лукашенко.

Поводом для этого высказывания стали слова Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в середине мая. Тогда белорусский лидер назвал «освободительной войной» 44-дневные боевые действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

«Я <…> вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем, — сказал 16 мая Лукашенко, обращаясь к Алиеву. — Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу».

Спустя несколько дней премьер Армении заявил, что, «по крайней мере, две страны-участницы ОДКБ [Организации Договора о коллективной безопасности] участвовали в планируемой против нас подготовке к войне». Пашинян не назвал эти страны, но упомянул Лукашенко. «Я рад, что мне удалось достичь того, чтобы он публично об этом сказал. И еще есть люди, которые должны публично высказаться», — заявил политик 22 мая (цитата по «Интерфаксу»).

Выступая в парламенте Армении 13 июня, Пашинян пообещал, что «отныне более никогда» не поедет в Беларусь, пока республику возглавляет Лукашенко. «И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь», — добавил армянский премьер.

«Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?» — приводит слова Пашиняна NEWS.am.

При этом он допустил, что в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «в каком-то смысле будет вынужден» сотрудничать с президентом Беларуси.

Комментируя позицию по поводу членства Армении в ОДКБ, Пашинян отметил, что изменений «теоретически нельзя исключать, например, если Беларусь сама покинет ОДКБ или президент Беларуси найдет для народа Армении такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении».

В Беларуси спокойно оценивают «импульсивные высказывания» Пашиняна, сообщил в телеграм-канале советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский. «По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», — написал дипломат.

О выходе из ОДКБ

12 июня Никол Пашинян назвал «логическим шагом» для Армении выход из ОДКБ. «Мы решим, когда это произойдет. Может, месяц, может, год», — отметил премьер-министр (цитата по NEWS.am).

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян позже подчеркнул, что слова Пашиняна неверно трактовали как заявление о выходе из ОДКБ. «Премьер-министр Армении заявил, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Если кто-то утверждает, что премьер-министр Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то ошибается», — пояснил министр.

Россия продолжит работу работу с Арменией и будет прояснять ее позицию, сообщил 13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле также надеются, что Москва и Ереван в любом случае будут придерживаться «партнерских и союзнических отношений», добавил он.